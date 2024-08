Pod lupą LL! - Claude Gonçalves

Poniedziałek, 12 sierpnia 2024 r. 22:17 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Claude Gonçalves od razu po tym jak trafił na Łazienkowską stał się podstawowym zawodnikiem Legii. Po niedawnej kontuzji Jurgena Celhaki ten stan rzeczy prawdopodobnie nie zmieni się zbyt szybko. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak Portugalczyk spisał się w meczu przeciwko Puszczy Niepołomice.