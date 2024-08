Atrakcje dla dzieci przed meczem z Brøndby IF

Na najmłodszych czekać będą tradycyjnie malowanie buziek, tatuaże czy balony. Pojawią się także warsztaty kreatywne z solą, nawiązujące do syrenki, postać syrenki czy tematyczne prace plastyczne. Legia Park dostępny będzie już od godz. 13 - aby wejść i korzystać z tej strefy nie trzeba posiadać biletu na mecz. Gościem na Trybunie Wschodniej w godz. 16:30-17:15 będzie natomiast były piłkarz Legii Warszawa, Michał Żyro . Zapraszamy!

Dziś wieczorem Legia Warszawa zmierzy się przy Łazienkowskiej z Brøndby IF. Klub przygotował szereg dodatkowych atrakcji, które będą czekały na kibiców w sektorze rodzinnym. Tematem przewodnim będzie Syreni Gród.

