Na stadionach: Podsumowanie czterech kolejek

Wtorek, 13 sierpnia 2024 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Z lekkim poślizgiem wracamy z naszymi podsumowaniami kibicowskich wydarzeń - tym razem mamy dla Was zestawienie czterech pierwszych kolejek ekstraklasy. W ich trakcie działo się sporo. Dotychczasowe neutralne relacje na linii Legia - Pogoń zostały zakończone. Fani wielu polskich ekip w pierwszej fazie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu odnieśli się do odsunięcia od komentowania Przemysława Babiarza (w formie transparentów go wspierających), który skomentował treść utworu "Imagine" Johna Lennona.



Bardzo głośno, nie tylko w światku kibicowskim, ale i wśród polityków było po oprawie legionistów "Refugees welcome", z przekazem, który można łatwo dostrzec. Widzew na meczu z Lechem postanowił wbić szpilkę poznaniakom, prezentując oprawę z motywem z flagi, którą KKS stracił swego czasu na rzecz RTS-u, jak również łódzkim przyjaciołom Lecha - "A w Łodzi z ekstraklasy już jesteśmy tylko my" (w nawiązaniu do sparku ŁKS-u do I ligi). Łódzki Klub Sportowy w następnej kolejce odpowiedział, prezentując hasło "W Łodzi z chuligańskiej ekstraklasy jesteśmy tylko my".



No i w końcu mecz Cracovii z Widzewem z trzeciej kolejki był niesamowicie ciekawy. Widzewiacy z ostatnich kilkunastu latach nie mieli zbytnio okazji do odwiedzenia sektora gości na stadionie "Pasów". Tym razem przybyli, podymili i dostali dwa mecze zakazu na mecze z Cracovią, a także dodatkowo pięć na najbliższe spotkania ligowe. Podobnie ukarana została Cracovia. Ale co obie strony "podziałały", zostanie zapamiętane na długo. Widzew wszedł na dach nad sektorem gości, zasłaniając pierwszą część napisu na zadaszeniu "Cracovia Pany" transparentem z nazwą łódzkiego klubu. Gospodarze szybko postanowili zareagować i dachem ruszyli nad klatkę łodzian, przejmując płótno, które następnie spłonęło w młynie Cracovii. Za całą akcję zamknięty do końca sezonu został sektor gości na stadionie przy ul. Kałuży w Krakowie, co wydaje się kuriozalną decyzją - wszak wszystkie zniszczenia zapewne dałoby radę naprawić nawet do końca... sierpnia.







Cztery polskie kluby miały okazję od lipca rywalizować w europejskich pucharach. Jagiellonia zaczęła od 2-tysięcznego wyjazdu do litewskiego Poniewieża - białostoczanom trafił się wyjazd sporo bliższy niż większość wyjazdów ligowych. Fani Śląska do Rygi przybyli w 900 osób, w tym Lechia (70), Motor (20), Opava (11) i Miedź (5). Wiślacy na domowym meczu z Rapidem Wiedeń zaprezentowali kartoniadę "PatrioTS" z zakazem skrętu w lewo i transparent "Always on the right side". Tydzień później fani Wisły Kraków wypełnili do ostatniego miejsca sektor gości na stadionie Rapidu Wiedeń i prowadzili bardzo dobry doping. Zaprezentowali wycinaną sektorówkę "European plague" oraz folie w barwach. Śląsk na meczu z ekipą z Rygi zaprezentował powstańczą oprawę - sektorówkę z symbolem Polski Walczącej, racowisko oraz transparent "Chwała Bohaterom Powstania 1944". Fanów z Łotwy przyjechała setka.









Śląsk Wrocław pojechał do St. Gallen w Szwajcarii w 550 osób, w tym Motor (30), Ferencvaros (9), Lechia (8), Slezsky (3), Miedź (2). Zaprezentowali hasło - "Not tourists, only fanatics" i odpalili kilkadziesiąt rac. Fani Wisły początkowo mieli nie mieć możliwości wspierania swojego klubu w Trnawie, o czym informował Spartak. Ostatecznie ok. 400 wiślaków wraz ze zgodami stawiło się w klatce, z oprawą (z piro) - "Pride of Poland". Spartak z rycerską oprawą "Za Spartak! Za Trnavu!". Wspierani przez ROW Rybnik (11).



Fani Legii nie mogli zobaczyć domowego meczu z Walijczykami z powodu zamkniętego przez UEFA stadionu. Legioniści mają także 5 zakazów wyjazdowych za mecz z Aston Villą (obecnie zostały już tylko 2). Do Walii w ciemno poleciało 150 fanów Legii, którym sobie tylko znanym sposobem udało się dostać do pierwszej linii... domów znajdujących się przy stadionie w Bangor. Do Kopenhagi na mecz z Brøndby IF poleciało 200 fanów z Łazienkowskiej, którzy weszli na sektor obok klatki dzięki uprzejmości fanów gospodarzy. Ci przybyli na stadion w 20 tys., wystawili liczny młyn i zaprezentowali bardzo głośny i melodyjny doping przez całe spotkanie. Duńczycy odpalili świece dymne, po bramce 7 rac, a przed meczem zaprezentowali transparenty: "Welcome to Brondby stadion Legia fans!" i "Football fans together agains collective bans!".



Ekstraklasa - 1. kolejka:



Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk (1200)

Na meczu przyjaźni 25 tysięcy kibiców, w tym ok. 1200 lechistów we Wrocławiu. Zaprezentowana została oprawa z hasłem "Zgoda (1977) stara, ale jara" z racowiskiem.



Lech Poznań - Górnik Zabrze (952)

Lechici wywiesili transparent "Zarząd i działacze czekamy na wasz ruch. Wszystko zależy od was!!!". Zabrzanie przyjechali w 952 os., w tym GKS (48), ROW (13), Wisłoka (11) i Banik (4).



Stal Mielec - Widzew Łódź (440)

Widzewiacy w Mielcu zameldowali się w 440 osób i z czterema flagami.



GKS Katowice - Radomiak Radom (400)

Katowiczanie z oprawą "Houston macie problem!" (nawiązującą do ich choreografii "Zawieszeni w czasoprzestrzeni" z 2018 roku), z kilkudziesięcioma racami oraz podwieszanymi sektorówkami. Radomiak wypełnił klatkę.



Motor Lublin - Raków Częstochowa (362)

Fani Rakowa przyjechali do Lublina w 362 osoby, w tym Chemik (27). Motor w dobrym stylu przywitał się z ekstraklasą, prezentując transparent z hasłem zaczerpniętym z kawałka Sokoła - "Cześć, chyba jeszcze nie znasz mnie" (z logo ekstraklasy), malowaną sektorówkę, a także race i strzelające w niebo fajerwerki.



Legia Warszawa - Zagłębie Lubin (225)

Zagłębie przyjechało do Warszawy w 225 osób i z dwiema flagami. Legioniści zaprezentowali oprawę, która odbiła się szerokim echem - "Refugees welcome".



Cracovia - Piast Gliwice (110)

Solidny młyn "Pasów" na tym spotkaniu. Piast w skromnej liczbie i bardzo ubogim "kieszonkowym" oflagowaniem.



Pogoń Szczecin - Korona Kielce (98)

Na daleki wyjazd pojechała niespełna setka Koroniarzy. Portowcy zaprezentowali kartoniadę "Do boju".



Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice (50)

Gospodarze zaprezentowali kartoniadę w barwach "Mistrz".



Ekstraklasa - 2. kolejka:



Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin (1000)

Portowcy wypełnili sektor gości na stadionie Zagłębia. Odpalili piro w połączeniu z flagowiskiem. Gospodarze z transparentami: "Bodnar łapy precz od kibiców" i "Nie chcemy postępowego Zachodu. Nie damy wam zniszczyć naszego domu!".



Widzew Łódź - Lech Poznań (904)

Na trybunach 17,5 tys. kibiców i komplet fanów Lecha w klatce. Widzewiacy zaprezentowali oprawę z motywem jednej ze zdobytych flag Lecha - odwracaną kartoniadę "Widzew" / "Łódź" oraz transparent "No one likes us, we don't care". Później zaprezentowali oprawę skierowaną do zgodowiczów Lecha - transparent "A w Łodzi z ekstraklasy już jesteśmy tylko my", z flagami na kijach i racowiskiem.



Korona Kielce - Legia Warszawa (766)

Legioniści w komplecie stawili się w Kielcach, dokąd podróżowali transportem kołowym. Na stadion weszli spóźnieni. W drugiej połowie zaprezentowali świece dymne w barwach. Koroniarze z oprawą - malowaną sektorówką "Ultras Korona" z czaszką, nad którą odpalili kilkadziesiąt rac.



Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (550)

Piast wywiesił transparent "Gliwice są niebiesko-czerwone, nie tęczowe".



Lechia Gdańsk - Motor Lublin (384)

Lechiści zaprezentowali transparent "W Gdańsku zawsze Ultraklasa", flagowisko i kilkadziesiąt rac. Motorowcy przyjechali w 384 osoby.



Stal Mielec - GKS Katowice (384)

Katowiczanie w Mielcu stawili się w komplecie. Mecz mogli obejrzeć dzięki uprzejmości gospodarzy, którzy wpuścili ich do bufora.



Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze (380)

Zabrzanie przyjechali do Krakowa w 380 osób, w tym Wisłoka (5), GKS Katowice (4) i Hajduk (1).



Raków Częstochowa - Cracovia (300)

Cracovia w 300 osób przyjechała do Częstochowy. Raków z transparentem "Przemek Babiarz - nie daj się złamać! Precz z komuną!" oraz płótnem "Zginęli, bo byli Polakami, mordowani przez dzicz ze wschodu. Wołyń 1943, Obława Augustowska 1945".



Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (-)



Ekstraklasa - 3. kolejka:



Motor Lublin - Korona Kielce (862)

Specjalem Koroniarze przyjechali do Lublina w 862 osoby, w tym Naprzód Jędrzejów (46). Zaprezentowali płótno "A po hobby zawsze stawiaj Travel" oraz świece dymne. Motorowcy z transparentem "Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach. Przemysław Babiarz - 100% poparcia!!!".



Cracovia - Widzew Łódź (725)

Mało kto spodziewał się, że tyle emocji dostarczy poniedziałkowy mecz w Krakowie. Widzewiacy przyjechali w 725 osób, w tym Wisła (115) i Ruch (21). Fani RTS-u rozciągnęli na dachu transparent "Widzew", który był niemal dopasowany do napisu na zadaszeniu "Pany", a w sektorze gości zaprezentowali racowisko. Kibice Cracovii zobaczywszy sytuację, udali się dachem nad klatkę i "skroili" wspomniany transparent, który następnie spłonął w ich młynie. Gospodarze w I połowie zaprezentowali oprawę - "Tylko Pasy, tylko Cracovia" oraz świece dymne w barwach.



Lech Poznań - Lechia Gdańsk (700)

Lechiści wspierani na tym wyjeździe przez Śląsk (18) i GKM Grudziądz (22). Fani Lecha z transparentem "Imagine all the people fu...k communism", w nawiązaniu do zawieszenia Przemysława Babiarza.



GKS Katowice - Raków Częstochowa (411)



Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (164)

Zabrzanie z transparentem "Kary, zakazy, tego się nie boimy. Nowy sezon, a my znowu palimy!" i z pokazem pirotechnicznym. Pomimo braku sektora, grupa Portowców wpuszczona przez Górnika na trybuny.



Legia Warszawa - Piast Gliwice (121)

Słaby wyjazd Piasta do Warszawy. Legioniści zaprezentowali powstańczą oprawę - transparent "Dziś idę walczyć, mamo...", malowaną sektorówkę przedstawiającą młodego warszawiaka idącego walczyć z okupantem, a w tle warszawskie budynki, które przy użyciu pirotechniki wyglądały na płonące - piętro po piętrze. W drugiej połowie fani Legii na trybunie prostej ułożyli napis "1944" z rac.



Jagiellonia Białystok - Stal Mielec (37)

Na trybunach ponad 15,7 tys. kibiców.



Ekstraklasa - 4. kolejka:



Piast Gliwice - GKS Katowice (986)

Na poniedziałkowe derby fani GKS-u przyjechali w komplecie, wspierani przez Górnika (55), Banika (16) i ROW (1). Piast z dobrym młynem (1700 os.), wspierany przez GKS Jastrzębie.



Korona Kielce - Cracovia (667)

Pomimo zakazu, Craovia pojechała do Kielc w 667 osób i zajęła miejsca na trybunie za bramką, obok klatki. Wejście na stadion dzięki uprzejmości Koroniarzy.



Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin (411)

Fani Zagłębia, wspierani przez Arkę (217) i Odrę Opole (2), stawili się w Gdańsku w 411 osób.



Raków Częstochowa - Lech Poznań (318)

Lechici w komplecie stawili się na wyjazdowym meczu z Rakowem.



Pogoń Szczecin - Stal Mielec (40)

Najdalszy wyjazd zaliczyło 40 fanów Stali Mielec.



Radomiak Radom - Górnik Zabrze (-)

Radomiak z transparentem "1984 - 2024", flagami na kijach i pirotechniką.



Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa (-)

Mecz na stadionie Cracovii bez udziału kibiców Legii, z powodu zamkniętego sektora gości (do końca sezonu), za sprawą awantur na meczu Cracovii z Widzewem.



Widzew Łódź - Śląsk Wrocław (-)

Fanów Śląska zabrakło na trybunach z powodu zakazu wyjazdowego. Widzewiacy z transparentem "Julia Szeremeta, Olimpic games champion in women's boxing".



Puchar Polski:



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stomil Olsztyn (45)

Stomilowcy (18) wspierani przez Raków (20) i Wisłę Płock (7).



KKS Kalisz - Olimpia Grudziądz (32)

Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg (12)



Broendby IF na meczu z Legią Warszawa:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Broendby IF:





Caernarfon Town FC na meczu z Legią Warszawa: (w Bangor)





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Caernarfon Town FC:





Jagiellonia Białystok na meczu z FK Poniewież:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z FC Ryga:





Śląsk Wrocław na meczu z FC Ryga:





Spartak Trnava na meczu z Wisłą Kraków:





Wisła Kraków na wyjazdowym meczu ze Spartakiem Trnava:





Wisła Kraków na wyjazdowym meczu z Rapidem Wiedeń:





Rapid Wiedeń na meczu z Wisłą Kraków:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Poniewieżem:





Wisła Kraków na meczu z Rapidem Wiedeń:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z St. Gallen:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





GKS Katowice na meczu z Radomiakiem Radom:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Górnik Zabrze na meczu z Pogonią Szczecin:





Radomiak Radom na meczu z Górnikiem Zabrze:





Legia Warszawa na meczu z Zagłębiem Lubin:









Korona Kielce na meczu z Legią Warszawa:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:









Motor Lublin na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Lechia Gdańsk na meczu z Motorem Lublin:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Legia Warszawa na meczu z Piastem Gliwice:











Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Cracovia na meczu z Widzewem Łódź:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice (w Krakowie):





Widzew Łódź na meczu z Lechem Poznań:







Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Piast Gliwice na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków:





Piast Gliwice na meczu z GKS-em Katowice:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Arka Gdynia na meczu z ŁKS-em Łódź:





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Arką Gdynia:





Jagiellonia Białystok na meczu z Puszczą Niepołomice:





ŁKS Łódź na meczu z Górnikiem Łęczna:





Śląsk Wrocław na meczu z Lechią Gdańsk:







Motor Lublin na meczu z Rakowem Częstochowa:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Pogoń Szczecin na meczu z Koroną Kielce:





Odra Opole na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Odrą Opole:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Falubaz Zielona Góra na meczu z Apatorem Toruń: