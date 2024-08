Konferencja prasowa

Sørensen: Nasi piłkarze postarają się uciszyć trybuny

Środa, 14 sierpnia 2024 r. 17:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Mamy doświadczenie z grą na takich stadionach. Wiemy dużo o atmosferze, jaka zazwyczaj panuje na tym stadionie. Jest znakomita. Nasi zawodnicy będą gotowi, by zrobić wszystko co najlepsze. Będą starali się przekuć to na swoją korzyść i uciszyć trybuny - mówi przed rewanżowym spotkaniem z Legią trener Brøndby IF, Jesper Sørensen.









- Nie dogadamy się z trenerem Goncalo Feio odnośnie podania składów już dziś. Zrobimy tę wymianę dopiero jutro. 70 minut przed meczem przekażemy koperty, tak jak jest to w zwyczaju. Dopiero wtedy okaże się, w jakich składach wystąpią obie drużyny.



- Spodziewam się innego składu Legii względem zeszłotygodniowego spotkania. Zaobserwowaliśmy, że Legia lubi nim rotować, więc zmian może być sporo. Wiemy jak grają, znamy ich styl. Oczywiście, spodziewam się świetnej atmosfery, szalonych kibiców, ale również naszych. Spodziewam się zaciętego meczu i każda ze stron zrobi wszystko, by zwyciężyć.



- Wiemy, że to może być nasz ostatni mecz w pucharach w tym roku. Przedsezonowym celem naszego klubu było zakwalifikowanie się do fazy ligowej. Podobny cel oczywiście ma Legia. Tak myślą duże kluby, jakimi są te dwie drużyny. Chcemy uczynić, by nie był to nasz ostatni mecz w Europie i mam nadzieję, że to się uda.



- Mamy doświadczenie z grą na takich stadionach. Wiemy dużo o atmosferze, jaka zazwyczaj panuje na tym stadionie. Jest znakomita. Nasi zawodnicy będą gotowi, by zrobić wszystko co najlepsze. Będą starali się przekuć to na swoją korzyść i uciszyć trybuny.