Igrzyska Paraolimpijskie

Troje legionistów poleci na Igrzyska Paraolimpijskie do Paryża

Wtorek, 20 sierpnia 2024 r. 08:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Troje sportowców Legii Warszawa wystartuje na Igrzyskach Paraolimpijskich, które 26 sierpnia rozpoczną się w Paryżu. W imprezie, która potrwa do 8 września, weźmie udział ponad 4 tysiące zawodników z całego świata, którzy powalczą o 549 medali. Jednym z kandydatów do medalu jest pływak Legii, Kamil Otowski, który w ostatnich tygodniach zmagał się z kontuzją, ale do Francji uda się w dobrej formie i z ambitnymi planami.









Legionista startować będzie na 50m i 100m stylem grzbietowym. Starty zaplanowano na 29 sierpnia - tego dnia odbędzie się rywalizacja na 100m stylem grzbietowym (od 9:30 kwalifikacje, od 17:30 finały). 31 sierpnia będzie miała miejsce rywalizacja na 50 metrów stylem grzbietowym - od 9:30 kwalifikacje, a w sesji popołudniowej - po 17:30 finały.



W parastrzelectwie o medale na Igrzyskach powalczą Emilia Babska oraz Marek Dobrowolski. Strzelcy rywalizację rozpoczną 30 sierpnia w Chateauroux, a poszczególne konkurencje rozgrywane będą codziennie do 5 września.