Kibice oddali 77 litrów krwi na Legii!

Środa, 14 sierpnia 2024 r. 16:42 Dariusz Chojnacki, źródło: Krewcy Legioniści

W sobotę, 10 sierpnia na Stadionie Legii odbyła się kolejna honorowa zbiórka krwi. Akcja zorganizowana została z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przez KHDK PCK Krewcy Legioniści, Krwawy Sport oraz Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa. W akcji wzięły udział 3 autokary – krwiobusy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.









Początek zbiórki zaplanowany był na godzinę 8:00. Już tuż po godzinie 7:00 pod bramą stadionu oczekiwało około 30-tu krwiodawców. Pomimo środka wakacji frekwencja bardzo pozytywnie zaskoczyła. Do oddania krwi zarejestrowanych zostało 225 osób a krew oddało 171 osób. Łącznie zebranych zostało 77 litrów krwi.



Bardzo dziękujemy za ten olbrzymi dar!



Podczas akcji dla krwiodawców przygotowanych zostało wiele trakcji.

- Pan Rafał Dobrowolski o godzinie 10:00 wygłosił ok. 30 minutowy wykład o przebiegu Powstania Warszawskiego.

- dzięki uprzejmości Legii, krwiodawcy naszej zbiórki mogli otrzymać bilety na mecz ekstraklasy Legia Warszawa - Motor Lublin.

- podczas akcji obecni byli ze swoimi gadżetami Dobrzy Ludzie. Prowadzona był również zbiórka pluszaków dla małych pacjentów w ramach cyklicznie prowadzonej legijnej zbiórki zabawek.

- dzięki Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego oraz GRH NSZ krwiodawcy naszej akcji otrzymali ponad 100 sztuk pamiątkowych koszulek: "Przelałem krew w rocznicę Powstania Warszawskiego".

- na akcji można było nagrać pamiątkowy film w fotobudce 360, @fotobudka magic moments

- dla krwiodawców przygotowane zostały okolicznościowe dyplomy – podziękowania

- Fundacja Krwawy Sport przygotowała dla krwiodawców swoje koszulki firmy Manto

- wśród krwiodawców rozlosowane zostały szaliki Legii ufundowane przez sklep Żyleta Żyleta .

- w akcji wzięła również udział Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach, która zaprezentowała sprzęt gaśniczy

- na krwiodawców czekały 143 pamiątkowe, okolicznościowe medale ufundowane przez klub Legia Warszawa! Ich liczba nie jest przypadkowa - 80 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego + 63 dni heroicznego zrywu.

- do naszej akcji przyłączyło się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Krwiodawcy otrzymali najnowszy numer Biuletynu, w którym poruszony jest również temat Powstania Warszawskiego.



Podczas sobotniej zbiorki miała miejsce uroczystość. Jeden z Kibiców Legii, honorowy krwiodawca - Tadeusz w tym dniu oddawał krew po raz ostatni. Z tej okazji po zakończeniu donacji czekał na niego okazjonalny plakat, tort i moc życzeń. Tadziu, dziękujemy za wieloletnie dzielenie się tym niezastąpionym darem jakim jest krew.



Wielkie podziękowanie dla Viaduct Pizza Powiśle za pomoc przy organizacji zbiórki.



Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w akcji i pomogli w jej organizacji. Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi na Legii, która odbędzie się 26.10.2024 roku.