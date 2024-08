Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Brøndby IF?

Czwartek, 15 sierpnia 2024 r. 08:45 Redakcja

Komplet kibiców na stadionie przy Łazienkowskiej obejrzy spotkanie Legia Warszawa - Brøndby IF. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, TV4 i w Polsat Box Go.



Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także na wszystkie materiały pomeczowe.



KURSY NA LEGIA - BRONDBY

FORTUNA: 1 2.67 X 3.4 2 2.62