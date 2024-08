Wszystkie bilety na mecz Legia Warszawa - Brøndby IF zostały sprzedane! Bezpośrednią transmisję w telewizji znajdziecie na kanałach: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, TV4, a stream online na Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - BRONDBY FORTUNA:

Komentarze (86)

+ dodaj komentarz

dodaj

jarekk - 17 minut temu, *.metrointernet.pl Cudem sie udalo. Wynik lepszy od gry odpowiedz

ivi - 1 godzinę temu, *.axadirect.pl dzieciaki u mnie na podwórku lepiej się ustawiają do gry odpowiedz

Bellial - 1 godzinę temu, *.co.uk Niech te eliminacje, będą nauczka dla naszego dyrektora sportowego, żeby płacić extra kasę za informacje o klauzulach wykupu agentom, jeśli ktoś gra w Hiszpanii na drugim poziomie w wieku 26+ , to znaczy, że nie nadaje się do gry w Europie. odpowiedz

Beck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Po meczu siatkarzy z USA,komentator nie wiedząc,że mikrofon nie został wyłączony stwierdził:grali ch......wo a i tak wygrali.Dzisiaj obejrzałem tylko pierwszą połowę.Drugiej już nie byłem w stanie,gdyż ta drużyna przynosi wstyd nam wszystkim.Żeby było śmieszniej trener dostanie premię i gratulacje za awans do następnej rundy.Tobiasz obronił dziś to co powinien obronić,czego nie robił przedtem. odpowiedz

Mdread - 1 godzinę temu, *.virginm.net 2 polowa o wiele lepsza, morishita powinien oszczedzic nerwow w koncowce. Bardzo dobra zmiana Alfarela przytrzymal pilke zastawil sie pare razy. odpowiedz

Traktor - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No to wszystkie płaczki z forum w żałobie. odpowiedz

Coacchbiedronka - 1 godzinę temu, *.stimo.net Uff uff jak ciężko ufffffffffffffffff mamy to uffffff. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dobrze ze Tobiasz zaskoczył bo od czasu finału PP z Rakowem nie grał.nic gdyby nie on już po pierwszej połowie było by po zawodach Legia awansowała ale gra jest wręcz tragiczna .

odpowiedz

pegiezet - 1 godzinę temu, *.117.114 nawet brak mi slow jak skomentowac te nieporadnosc legii, legia nie zasluguje na awans odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.autocom.pl To jest piękno futbolu,słabszy przy dużej dozie szczęścia może awansować. odpowiedz

k(L)eo - 2 godziny temu, *.esabdns.pl no wstyd! w takim marnym stylu przeszliśmy odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Ledwo wyciągnęli remis... W zimie powinno być 1:4 odpowiedz

Ferdek_Kiepski - 2 godziny temu, *.orange.pl Legia tragedia, nie potrafią nic. Zero podań , nawet nie potrafią przyjąć piłki. odpowiedz

Ferdek_Kiepski - 2 godziny temu, *.orange.pl Legia tragedia, piłki nawet nie potrafią przyjąć. Ani szybkości ani rozegrania na 2-3. Jak awansują to będzie cud !! Nie wiem czego oni uczą się na treningach. Nie potrafią wyjść z własnej połowy !!! odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Widac reke trenera w grze Legii odpowiedz

Maciej Skorża - 2 godziny temu, *.chello.pl Jestem w gotowości. odpowiedz

Zosiek - 2 godziny temu, *.99.45 Ciekawe czy Ci. W białych wiedzą gdzie są i poco, ale o co chodzi odpowiedz

Nie da się tego ogladac - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Coś koszmarnego odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trzeba liczyć na cud...w 2 połowie... odpowiedz

Legionista z okolicy - 2 godziny temu, *.. Jezusku, ten sam skład... Gwałcą nas???? odpowiedz

Sobol - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Vinegret asystował tylko dlatego ze nie ma siły mocniej kopnąć. Akurat się fuksnęło, że piła doleciała do Pankova. Sama brama to miodzio oczywiście. Jak my z taką grą przejdziemy dalej to naprawę będzie wyczyn. odpowiedz

NaSpokojnie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sobol:

Jak wchodziliśmy ostatnio do LM chyba też było słabo. Z tego co pamiętam to mieliśmy super fart losowanie i Nikolicia który co mecz pakował po bramce...ale moge nie dokładnie pamiętać.

Nie mogę oglądać tego co się dzisiaj dzieje na boisku... Mam nadzieję że na farcie przejdziemy dalej:)

odpowiedz

Zoo w L - 3 godziny temu, *.99.45 Grają jak niedojdy, żal patrzeć,flaki bolą, żygać się chce, kto na to chodzi, czy trzeba płacić, chyba nieeeee odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ta drużyna faji z taką grą to powinna grać w pucharach... Ale okręgowym pucharze Polski odpowiedz

Hmm - 3 godziny temu, *.chello.pl Płaczcie dziewczyny płaczcie…awansujemy czy ładną grą czy brzydką… nieistotne, liczy się awans odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.orange.pl @Hmm: skoro dla Ciebie liczy się tylko awans to gratulacje, bo takiej gry w lidze czy w europejskich pucharach to aż wstyd pokazywać. odpowiedz

ja1916 - 2 godziny temu, *.. @Hmm: jeśli taki styl Cię zadowala, to pogratulować ambicji. odpowiedz

NaSpokojnie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Hmm:

Poziom gry tragedia.

Mam nadzieję że za miesiąc dwa się rozkręca inaczej trener do wymiany odpowiedz

Tommy - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @Korda: czy ktoś wspomina grę Interu kiedy zdobywał LM lub Grecji kiedy zdobywali ME? odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To do odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Tak sobie pomyślałem przed tym wolnym, że będzie brameczka do szatni jak z Piastem i jest. I jeszcze asysta Vinagre mi siadła po kursie 9,5. Skoro Legia grając tak tragiczne robi taki wynik to już nie mogę się doczekać, kiedy zacznie grać dobrze. :) odpowiedz

Legionista z okolicy - 3 godziny temu, *.. Faktycznie drewniany Celhaka to przy Goncalvesie mistrz okolicy. Do zmany cała 11, chociaż bez rozgrywającego to i tak nic nie da odpowiedz

LWST - 3 godziny temu, *.plus.pl Będzie dobrze ,po zmianach Legia ich rozjedzie z kontry ;) odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Z tobiaszem na bramce to co w bramkę to zagrożenie odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @e(L)o: Akurat dziś to Tobiasz rozegral najlepsze 45min.od finału PP z Rakowem na Narodowym.Ale poczekajmy do konca

odpowiedz

M 1987 - 2 godziny temu, *.orange.pl @e(L)o: Nie przesadzaj! odpowiedz

Legionista z okolicy - 3 godziny temu, *.. Gra fatalna. Cienko to widzę w drugiej połowie. Goncalves do zmiany natychmiast, reszta zresztą też. Nadal od początku sezonu brak jakiegokolwiek pomysłu, podania między obrońcami i laga. Dziś dodatkowo straty odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nic nie gramy. Szczęśliwy remis.Jeden strzał na bramkę.Robią z nami co chcą. Nie potrafimy wyjść z własnej połowy.

Żal na nich patrzeć. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com 34% posiadania pilki. ZERO strzalow na bramke, ZERO strzalow. Dominujaca Legia Faji. Klafuric, Golebiewski, Jozak, Faja. Dodam Furiata SraPinto i Dra Albana. To jest normalnie jakis straszny sen koszmarny!

Co jest grane??? Niech mnie ktos obudzi z tego koszmaru! odpowiedz

pegiezet - 3 godziny temu, *.117.114 barcia i goncvales czy jak mu tam, odrazu do zmiany na druga polowe, oni graja dla brondby odpowiedz

NaSpokojnie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @pegiezet:

Barcia drugi mecz w pucharach i drugie trzymanie rywala za koszulkę na karny... tydzień temu się udało dzisiaj już nie... odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zenad odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Do Krzeszczu: nie ma się co łudzić nic z tego nie będzie, co oni odpi…ą ten faja tego nie ogarnie po prostu dramat odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Feiowy mecz :-D 0-3 minimum. odpowiedz

kucik - 3 godziny temu, *.134.53 43min——strzaly : Legia 0/0 , Broendby 9/5 z taka gra to …. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl z taka gra to won z pucharów,może będzie po tym meczu szybka wyprzedaż odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kur..co to jest do kur...nędzy??? Jakąś masakracja!

odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.orange.pl Kto by się spodziewał że najczęściej wymienianym nazwiskiem w Legii będzie Tobiasz. To co oni robią na boisku bo grą tego nie można nazwać to jest dosłownie parodia piłki nożnej, dziesięciu podań nie są w stanie zrobić bo już leci laga na pół boiska . Tylko pogratulować panu trenerowi jak pięknie rozkłada dalej Legię na czynniki pierwsze. W zeszłym sezonie coś tam jeszcze grali , a tu od początku sezonu jest dosłownie HORROR! odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl na ch.. te ciagłe rotacje,mieliśmy uczyć sie grac wysokim pressingiem,ta jasne odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.167.2 Jadą z nami jak chcą.

Straszne jest to co właściciel zrobił z klubem przy Ł3.

No, ale skoro stadion pełny, nawet przy takich nieznaczących rozgrywkach to znaczy, że zadowolenie jest z wyników. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 0:1.Musiało to się tak skończyć. Ani jednej akcji. Ani jednego strzału. Co oni chcieli wybijać piłkę z własnego pola karnego przez 90 minut i awansować? Nie zasługujemy na awans z taką grą.

odpowiedz

ja1916 - 3 godziny temu, *.. dno! 0-3 będzie odpowiedz

Kolejny trener paralityk - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda słów jakie gowno jest w tym klubie ! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.autocom.pl Tylko eurowpi...ol może nas uwolnić od Zielińskiego i portugalskiego Michniewicza. odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.net.pl Absolutnie zasłużone prowadzenie Broendby. Już to pisałem miernoty grają, a ci którzy gryźli by trawę nawet nie siedzą na ławce. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl ku.wa wszołek,goncalves,gual i elektryczny barcia,przecież kazdy kibic by to przewidział że to się nie uda odpowiedz

Mariusz - 2 godziny temu, *.orange.pl @Zły: 100% te same odczucia, 100% odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Zły:



A jednak udało się. odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.centertel.pl Po pucharach, mogą się skupić na utrzymaniu w eklapie, banda frajerów z zielkiem i mioduskim na czele odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Powiedzieć o grze Legii w pierwszej połowie DNO to jak by nie powiedzieć nic. odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A rok czasu Papszun był bez roboty, ale nie bo Jacuś jest uparty i zrobi po swojemu. Następny do kolekcji D. Myśliwiec niestety. odpowiedz

Marian - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mówią, że polska piłka to żenada. Wreszcie ktoś mówi prawdę. odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Co to leszcz ten Barcia? Kto dostał pieniądze za jego sprowadzenie? odpowiedz

Karny - 3 godziny temu, *.net.pl Nadzieja w Tobiaszu odpowiedz

Jot - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie wiem co to za taktyka, ale to jest na razie dramat... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nie potrafimy wyjść z własnej połowy. Gubimy piłki przed własnym polem karnym. Obrona Częstochowy w pierwszej połowie i to u siebie. Że jeszcze nie przegrywamy to cud. Obraz nędzy i rozpaczy. odpowiedz

KG - 3 godziny temu, *.chello.pl Do 30 minuty to dramat. Brutalna różnica poziomów, operowaniu piłki, koszmar i wstyd. Rozpaczliwa obrona. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Proszą się o bramkę! Tak grać to jest naprawdę wstyd! odpowiedz

M 1987 - 3 godziny temu, *.orange.pl Ale piach! odpowiedz

sosnowiak - 3 godziny temu, *.205.229 gwałcą nas odpowiedz

Syn księdza - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie ma nas.....drużyna Legii nie wyszła....Dramat . odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Kopacze bronią wyniku. Masakra. odpowiedz

Boguś - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No narazie 30 min meczu i za dobrze to nie wyglada... I po jasny chu... Wszolek?

Mam nadzieje, ze Kramer na 2 połowe odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Po raz kolejny gramy tragiczny i archaiczny futbol. Masakra. Lagi i dosrodkowania. I ganiamy za pilka. A mial byc pressing, kotrola, posiadanie pilki. Srali muchy bedzie wiosna... odpowiedz

Szary - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Póki co dramatycznie to wygląda. Może Brondby się wykończy fizycznie i w 2 połowie padnie. Oby do tej pory nie padła brama dla Brondby odpowiedz

jontek - 3 godziny temu, *.119.103 @Szary: Już padła

odpowiedz

garner - 3 godziny temu, *.chello.pl @Szary:

co wymagać od trenera z pierwszej ligi - przygotowuje graczy tak jak w Motorze odpowiedz

GONCALVES OUT - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Goncalves parodysta, tak nie może grać „6”. Nieodpowiedzialnie i tragicznie w rozegraniu, wędka w przerwie i szukamy zmiennika na następne mecze…

Btw, wiecznie hejtowany Celhaka to profesor przy nim ;) odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.chello.pl 22 minuta i od początku meczu nie jesteśmy w stanie wyjść z własnej połowy....LEGIA GRAĆ QRWA MAĆ!!!!! odpowiedz

kapsel135 - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Q..wa znowu w składzie trzech "wspaniałych"

w meczu z puszczą. Goncalves, Augustyniak

i Pekhart. A gdzie Morishita, Kramer i Kapuadi ? odpowiedz

Bodek - 3 godziny temu, *.chello.pl @kapsel135: zapomniałeś o Gualu. Ten typ to nieporozumienie. odpowiedz

Kaktus - 4 godziny temu, *.27.211 Golimy frajerów ;) odpowiedz

Piropiro - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kaktus : chyba Kaktusa odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ...................... Kobylak ................

Barcia ....... Pankov ....... Kapuadi

................... Augustyniak .............

Wszołek ............................... Kun

............ Morishita ... Luquinhas ...

................. Kramer ... Pekhart .......

LEGIA Mistrz !

2:1 odpowiedz

Co ???? - 3 godziny temu, *.167.2 @MonsteR (L): gdzie i kiedy ? odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Sklad msz troszeczke do dööpy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Moze w tym szalenstwie cos jednak jest? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.