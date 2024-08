Konferencja

Feio: Jeśli ktoś nas nie szanuje, to podejmujemy walkę

Czwartek, 15 sierpnia 2024 r. 21:11 Fumen, źródło: Legionisci.com

Goncalo Feio (trener Legii): Musimy być świadomi, jaka jest wartość rywala, którego pokonaliśmy w dwumeczu. Jest ona duża. Wartość piłkarska, jakość poszczególnych zawodników jest duża i musimy zrozumieć, dlaczego wygraliśmy tę rywalizację. Wygraliśmy, bo byliśmy zespołem bardziej zorganizowanym.









Dzisiaj Kacper Tobiasz zagrał fenomenalny mecz. Większość zagrożenia to były strzały z daleka, a przeciwnik nam nie zagrażał, mimo większego posiadania piłki. A bramkę zdobył tylko z karnego. Gdyby nie karny, to by nie strzelił. Taka jest prawda. Chcemy kontroli gry, posiadania, pewnie tak, wrażenia artystyczne byłyby inne. W sporcie najważniejsze jest wygrywać. Z dużym zaangażowaniem taktycznym.



Co do konkretów... Brøndby IF chciało unikać naszego pressingu. W pierwszej połowie nie byliśmy dobrzy, jeśli chodzi o timing i doskok naszych wahadłowych. Poprawa gry w obronie w drugiej połowie sprawiła, że byliśmy bliżej drugiej bramki niż rywale. Liczba kontr była duża. Gdybyśmy byli bardziej skuteczni w tym elemencie, to byśmy ten mecz wygrali.



Moje zachowanie... To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy odpowiadam na pana pytanie. I na tym polega moje zachowanie. Wiem, że najłatwiej jest krytykować i jechać ze mną, bo mam przyklejoną łatkę. Szkoda, że w Danii nikt nie zarejestrował zachowań rywali, docinek, uciszania nas itd. Jak zachowywała się ławka gości, jak prowokowali... Tego nikt nie widział. Zachowujemy klasę, jeśli inni nas szanują. Mamy akceptować, gdy jest inaczej? Mając szacunek do drużyny z jaką wygraliśmy, fajnie, żeby skierować w mediach uwagę na coś innego. Proszę zweryfikować jak było. Wiem, że łatwo uderzać we mnie. Uważam, że trzeba każdego szanować, ale jeśli idziesz ulicą i ktoś cię atakuje, to co, nie bronić się? W piłce międzynarodowej, gdzie są spore pieniądze, gdzie rywalizacja jest obarczona dużą walką... Jesteśmy klubem z ogromną tradycją. Reprezentuję klub pracą. Nie słowami, tylko pracą. Może przyjechać Brøndby IF, Real Madryt, Manchester City... Jeśli ktoś nas nie szanuje, to podejmujemy walkę.



Kacper Tobiasz jest typowym przykładem mentalności, która w obecnych czasach jest potrzebna. To bramkarz, który jak pamiętamy, miał osobowość. Był inny. Został stłamszony, krytykowany. Choć bronił dobrze, to był inny, miał osobowość. Wszyscy musimy być szarzy? Nikt nie może być inny? To jest ta sama sytuacja co ze mną. Jestem zdroworozsądkowy gość. Nie będę szary. Kacper tracił tożsamość. A żeby grać w piłkę, musisz mieć charakter. Szczególnie jako bramkarz. Wyłączyli mu "wariata" i się pogubił. Dostał zaufanie, ciężko pracuje jak inni. A powiedziałem mu jasno, zresztą całkiem niedawno. „Kacper, nie chcę grzecznego dzieciaka. To nie jesteś ty. Chcę wariata sprzed 2-3 lat, który pokazywał „dawaj, dawaj, strzelaj”." Tu muszą być kozacy. A dziś wyszła jego jakość, która była poprzedzona pracą i to będzie szło dalej. Pojęcie pokory jest bardzo mylne. Było wielkie "halo" po mojej konferencji prasowej... Dostałem 200 wiadomości od piłkarzy, trenerów, prezesów, dziennikarzy. Jeśli wszyscy się zgadzają, to czemu nikt nie powiedział wcześniej? Musiałem być ja? I to jest to. Jeśli ktoś traktuje źle Legię, to mogę życie za nią wystawić. Trzeba jej bronić do śmierci.







Czy najgorsze jest za nami? Hm... Być może. Co nie zmienia faktu, że bez względu na rywala, przygotujemy się solidnie. Pewnie zarwiemy kilka nocy. Za tydzień mamy mecz u siebie i będziemy chcieli wygrać i później przypieczętować awans. Jednak przygotowania będą takie same jak teraz do Brøndby IF, jak wcześniej do Caernarfon, jak i do rywali ligowych.



Bartek Kapustka wyszedł z kontuzji i teraz musi być traktowany indywidualnie. Zresztą jak wszyscy. Nie wrzucamy wszystkich do jednego worka. Dzisiaj jego występ był pozytywny. W grze obronnej jego poświęcenie było fenomenalne. Cieszę się z tego, że jest gotowy do gry co 3 dni i będę zadowolony, gdy każdy zawodnik będzie robił kroki do przodu. Pokazuje, że jest dużą wartością dodaną przy takiej intensywności gry.



Zgadzam się, że w pierwszej połowie nasz poziom rozegrania piłki był słaby. Było to związane z intensywnością narzuconą przez rywala, ale też naszymi złymi decyzjami. Udział napastników mógł być lepszy za pomocnikami. Odklejenie od stoperów nie wyglądało dobrze. Brøndby IF miało wysoką linię obrony, a mimo wszystko znaleźliśmy Pawła Wszołka. Niemniej jednak jest masa elementów do poprawy. Wiemy co się stało i będziemy wyposażać zawodników w odpowiednie narzędzia.



Nie chcę wypowiadać się na temat transferów. Moja praca jest taka, żeby zawodnicy, których mam byli najlepszą wersją siebie. W wielu przypadkach tak właśnie jest. W niektórych wymaga to dalszej pracy i jesteśmy w drodze. Wierzę w zespół, w zawodników. Nawet, jeśli będzie wiązać się to ze zmianą pozycji jak u Morishity. Blaz Kramer, Marc Gual czy wspomniany Kacper Tobiasz to tylko kilka wybranych przykładów. Wiem, że jest budżet, który uwzględnia fazę grupową Ligi Konferencji Europy, zatem może być większa przestrzeń do robienia transferów, ale to nie jest jeszcze ten moment.



Owszem, walka na trzech frontach była i jest trudna. Naszym priorytetem jest być mistrzem Polski. Jednak zważając na to, jaki to jest klub, to wymagania są też takie, żeby grać w europejskich pucharach. Połączyć to wszystko nie jest łatwe, ale pozostaje nam pracować, żebyśmy to zrobili. Nie szukać wymówek. Cieszymy się z gry co 3 dni i te straty punktów w lidze usprawiedliwić tym, że gramy w pucharach - to jest kiepska wymówka. Ligi nie lekceważymy.