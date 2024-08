Sørensen: Czujemy duże rozczarowanie

Jesper Sørensen (trener Brøndby IF): Oczywiście, czujemy duże rozczarowanie po meczu. Zarówno ja, jak i sztab oraz zawodnicy. W dwumeczu pokazaliśmy, że jesteśmy dobrym zespołem. Pokazaliśmy nasze atuty. Owszem, popełniliśmy sporo błędów w pierwszym meczu, ale dziś praktycznie ustrzegliśmy się ich w pierwszej części spotkania. Mimo że skończyła się remisem. W efekcie musieliśmy gonić rezultat przez cały mecz i ostatecznie nie udało się tego zrobić. Pomimo sytuacji jaka była, mimo 3-2 w pierwszym meczu, byliśmy optymistycznie nastawieni. Niestety, to nie starczyło. To co się wydarzyło po meczu... Trener Goncalo Feio wszedł na murawę, odwrócił się w naszą stronę, kaszlnął i powiedział "idźcie do domu". Mam dużo szacunku do Legii, dla historii tego klubu i nie uważam tego zachowania za dobre. Natomiast zostawiam to jemu, choć ewidentnie celował w konfrontację. Nie wiem czy spodziewał się, że to pozostanie bez naszej reakcji.

Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

dodaj

Warszawa - 6 minut temu, *.. Brawo trenerze! W końcu ktoś z jajami. odpowiedz

Bellial - 36 minut temu, *.co.uk Nie no po " fu...ing stupid idiots" w Kopenchadze, powinien wam czerwony dywan rozłożyć, może jeszcze kilka żartów z ławki na temat tego gdzie pracują Polacy w ich kraju i za ile. FC Kopenhāgenā jako klub pokazali klasę, ale już w przypadku zawodników i kadry ( teksty o ślepocie ) wyglądało to słabo, jednak nasz trener mógł się zachować inaczej, rozumiem emocje ale nie rownajmy do poziomu niżej. odpowiedz

singspiel - 55 minut temu, *.4.38 przed meczem Duńczycy prowokowali, nakręcali, bełkotali o tym jacy są mocni psychicznie, jacy są kozacy. zebrali to, co posiali odpowiedz

emka - 58 minut temu, *.. Jakiś trenerzyna psioczy na trenera Legii i zamiast stanąć w jego obronie to większość tutaj jedzie po Feio. Nie wiecie co zrobił i co dokładnie powiedział, a już jest krytyka. Proponuje jeee....iijcie się w te puste łby… odpowiedz

Egon - 40 minut temu, *.waw.pl @emka: Już się rozpędziłem bronić prostaczka, który ośmiesza Legię.

W Motorze rozrabiał, u nas też już zaczyna.

odpowiedz

Simon - 31 minut temu, *.play-internet.pl @emka: No jak " nie wiecie" . Nie widziałeś jak się zachował wobec kibiców ? To jest burak do natychmiastowego wyje...nia bo nie jest godny reprezentować klubu ze stolicy. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Jesper Sørensen, to klasa przy tym naszym fircyku.



Takiego trenerka, to Legia chyba jeszcze nie miała.

Feio traci nerwy, bo już widzi, że grunt się pod nim pali.

Gramy tragicznie i nie zmienia tego faktu dzisiejszy, szczęśliwy i poparty kapitalną grą Tobiasza awans. odpowiedz

LOCO - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy ktoś z was może mi wyjaśnić , na czy polega myśl trenerska i jaką taktykę stosuje Legia w swojej grze. To już czwarty mecz ( nie liczę Walijczyków), a ja dalej nie wiem o co chodzi. Kolejna runda , może się uda . Ale w fazie grupowej będzie duży wstyd z taką grą. odpowiedz

Mioduski rak Legii - 29 minut temu, *.vectranet.pl @LOCO: Gramy NIC. Faja to Kononowicz pilki odpowiedz

Marianek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A ten w(h)uj Wass się nic nie wypowie? odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nasz trener zachował się jak Faja odpowiedz

AliMario - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jaki Prezes taka reszta zbieraniny....cierpliwie czekam aż w końcu ktoś ogarnie ten klub... odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Feio to szczyl! Nie wie gdzie jest i kogo reprezentuje! Powinien dostać naganę od klubu i wystosować oficjalnie przeprosiny do klubu Broendby! Gnojek się tak zachowuje tymbardziej że nasi kibice weszli na mecz wyjazdowy i należy im się szacunek za to! odpowiedz

Pedro Tarchomin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To chyba było kulturalne pożegnanie. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Feio to niech ogarnie grę drużyny a nie pajacuje. Bo gra to wstyd i kaszana. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl K..wa co wy pie.. cie. Brawo Trener odpowiedz

AA - 50 minut temu, *.. @Ja: serio?Jeśli pasuje Ci takie zachowanie wobec kibiców którzy nam pomogli w zeszłym tygodniu obejrzeć mecz to tylko świadczy o twoim poziomie intelektualnym odpowiedz

Robin1916 - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @Ja: Brawo trener ???? Widać że macie chyba podobny poziom inteligencji .Jego zachowanie to żenada pokazał pajac że rozumu dużo u niego nie ma . odpowiedz

Mateusz z Gór - 36 minut temu, *.orange.pl @AA: A jakby to było zachowanie wobec randomowych kibiców, z którymi nigdy nie graliśmy to byłoby ok? Co to ma w ogóle do rzeczy, że to są kibice, którzy nam pomogli przed tygodniem? Nie ma miejsca w sporcie na takie chamstwo po prostu. odpowiedz

Dickson Chotowski - 28 minut temu, *.btcentralplus.com @AA: Masz racje. Gest Kozakiewicza w strone kibicow Brondby to wstyd i hanba. Ale wiadomo co sie dzialo w Motorze z tym facetem. Nie skonczy sie to dobrze. odpowiedz

AA - 7 minut temu, *.ukwsd.com @Mateusz z Gór : z calym szacunkiem ale przeczytaj to ze zrozumieniem.

Chciałbym również podziękować kibicom, którzy byli z nami to słowa Fajo z zeszłego tygodnia.Dzieki komu mogliśmy być na stadionie i jeszcze transparent ( ja nikogo nie bronie ) ale odrobinę szacunku mógł pokazać. Chyba że lubisz tak jak w Birmingham stać pod brama i ganiac się z psami. odpowiedz

Won - 1 godzinę temu, *.. Feio nie jest z Legiii to tylko kolejny wyrobnik ktory dlugo miejsca nie zagrzeje. Szkoda tylko że psuje wizerunek Legii odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Won: Pamiętam jak byłem w szoku, że człowiek o takiej renomie zostaje trenerem Legii i wtedy zostałem tutaj zaatakowany o to, że to jest właśnie prawdziwy Legionista, który do nas wraca. No cóż... z takimi prawdziwymi Legionistami to ja się nie utożsamiam. Trener dostał ode mnie czystą kartę po tym jak już moje emocje opadły i miałem nadzieję, że coś takiego nigdy się nie wydarzy, a wydarzyło się bardzo szybko. Niech mi ktoś wytłumaczy jak, nawet nie trener, ale w ogóle człowiek, nie sprowokowany może się tak zachować? Trener Feio mówił, że wyciągnął wnioski po tym co wydarzyło się w Motorze i że to się nie powtórzy. Tymczasem każda sytuacja w Legii, w której są duże emocje związane ze słabą grą lub słabym wynikiem powodują w tym sezonie jakieś dziwne wybuchy tego trenera. Nie powiem że to jest niegodne zachowanie trenera topowego klubu bo to jest niegodne zachowanie człowieka w ogóle i dla takich zachowań nie ma miejsca nigdzie. Jestem ciekaw jakie będzie jego tłumaczenie oraz jakie będą skutki tego zachowania. Trener pewnie przeprosi, że się zagotował i dostanie zawieszenie. Nie wyobrażam sobie, żeby nie dostał zawieszenia za to, co się stało. Jak go zatrudniali liczyłem, że Legia zabezpieczy się na wypadek takiej akcji i mam nadzieję, że trener w tym momencie zapłaci ogromną karę ze swojej pensji. Nie ma miejsca w sporcie na takie zachowanie. odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wstyd za zachowanie Feio. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zasłużyliście dziś na zwycięstwo i Awans... odpowiedz

Dimad - 55 minut temu, *.info.pl @lucho_83: Weź się człowieku puknij... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.