Bramki i skrót meczu z Brøndby IF

Czwartek, 15 sierpnia 2024 r. 20:41 źródło: Polsat Sport

Legia Warszawa zremisowała z Brøndby IF i tym samym zapewniła sobie awans do 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania:



Gol @LegiaWarszawa do szatni



Polski klub prowadzi w dwumeczu 4:3



Zapraszamy do TV4, Polsatu Sport 1, Polsatu Sport Premium 1 oraz na @Polsat_Box #LEGBIF pic.twitter.com/FoiakXm2Qh — Polsat Sport (@polsatsport) August 15, 2024