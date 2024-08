Pierwsze zdjęcia

Fotoreportaż z Łazienkowskiej

Czwartek, 15 sierpnia 2024 r. 19:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

26823 kibiców stawiło się na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w Święto Wojska Polskiego by wspierać drużynę walczącą o awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zapraszamy do obejrzenia pierwszych zdjęć z ze spotkania Legia - Brøndby:



Legia Warszawa 1-1 Brøndby IF - Mishka / 64 zdjęcia