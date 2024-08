Legijne akcenty w teledyskach: Polska Wersja - Mamy Czas (89)

Przed kilkoma laty miała miejsce reedycja pierwszego albumu Polskiej Wersji pt. "Powrót do przeszłości" (pierwsze wydanie z 2013r.). W kwietniu 2020 roku PW wypuścili klip do pochodzącego z niej kawałka "Mamy czas", z gościnnym udziałem Karlosa. W drugiej części teledysku, kiedy nagranie przenosi się nad Wisłę, widać legijne akcenty, a reprezentant Polskiej Wersji - Hinol - pokazuje eLkę.

Me(L)o1916 - 2 godziny temu, *.telefonica.de I gdzie ten teledysk z akcentami? Bo nie widzę odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.chello.pl Mamy czas to stary kawałek Wandy i Bandy z 1985 odpowiedz

