UZaLeżnieni wykonali w ostatnich dniach patriotyczne graffiti nawiązujące do kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Praca legionistów przedstawia postać marszałka Piłsudskiego na tle biało-czeronych barw oraz napis "1920. Cud nad Wisłą. PamiętaMY". Nowe prace wykonali także legioniści z Huty Czechy.

N_Z - 2 godziny temu, *.plus.pl Problem w tym, że niejaki Piłsudski nie ma nic wspólnego z Bitwą Warszawską. Prawdziwym ojcem zwycięstwa był generał Rozwadowski. Piłsudskiego wtedy nie było na miejscu bowiem kilka dni wcześniej po prostu uciekł. Wielu historyków o tym mówi. Niestety nas uczą gównianej historii. Pozdrawiam (L) odpowiedz

