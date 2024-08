Brøndby IF trenowało przy Łazienkowskiej

Zajęcia rozpoczęły się punktualnie o godzinie 18, a pierwsze 15 minut otwarte było dla przedstawicieli mediów. Główną część treningu poprzedziła odprawa z boku boiska i rozgrzewka bez piłek. Następnie duńscy gracze przeszli do szkolenia wyprowadzania i wykończenia akcji, a po każde udane zakończenie kwitowane było brawami. W drużynie panowała bardzo dobra atmosfera, a zawodnicy wyglądają na skupionych na czekającym ich zadaniu. Wcześniej na pytania dziennikarzy odpowiedział trener Brøndby Jesper Sørensen i pomocnik Daniel Wass. Kadra Brøndby IF na rewanżowy mecz z Legią Bramkarze: 1. Patrick Pentz, 16. Thomas Mikkelsen, 50. William Sonne-Schmidt Obrońcy: 5. Rasmus Lauritsen, 31. Sean Klaiber, 24. Marko Divković, 18. Kevin Tshiembe, 4. Jacob Rasmussen, 32. Frederik Alves, 34. Ludwig Vraa-Jensen, 2. Sebastian Sebulonsen Pomocnicy: 10. Daniel Wass, 19. Bertram Kvist, 8. Mathias Greve, 22. Josip Radosević, 37. Clement Bischoff, 35. Noah Nartey Napastnicy: 9. Ohi Omoijuanfo, 41. Oscar Schwartau, 11. Filip Bundgaard, 28. Yuito Suzuki, 99. Emmanuel Yeboah, 36. Mathias Kvistgaarden

W środowy wieczór drużyna Brøndby IF trenowała na płycie głównej stadiony przy ulicy Łazienkowskiej przed rewanżowym spotkaniem 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W ostatnich przygotowaniach duńskiej drużyny do czwartkowego spotkania udział brało 20 piłkarzy z pola i 3 bramkarzy.

Dsk - 5 godzin temu, *.chello.pl Ten kolo dwa razy o tym samym mowi co tylko swiadczy ze majty juz pelne :D odpowiedz

Trampek - 5 godzin temu, *.125.113 Duńczycy nie mają nic do stracenia, a wiele do zyskania. Logiczne jest ,że przez pierwsze 15-20 minut gry będą mocno atakować, aby jak najszybciej zniwelować niekorzystny dla nich wynik. LEGIA w tym czasie musi uważać, aby "nie gonić" wyniku bramkowego. Analogiczna sytuacja może być na początku drugiej części po przerwie .Wystawienie na ten czas szybkich zawodników do gry z kontry, to ... "obowiązek" ... trenera LEGII. odpowiedz

