Wass: Nie interesuje mnie atmosfera na stadionie Legii

Środa, 14 sierpnia 2024 r. 17:46 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Podtrzymuję swoje zdanie sprzed tygodnia - nie interesuje mnie, jaka atmosfera panuje na stadionie Legii. Koncentruję się tylko na meczu. Słyszałem, że fani są bardzo głośni, ale myślę tylko o grze w piłkę. Chcemy wykorzystać energię z trybun, również od naszych fanów, którzy będą nas wspierać. Jeszcze raz powtórzę - nie przykładam dużej wagi do atmosfery, która będzie na trybunach. To będzie dobry mecz piłkarski, ale nie obchodzi mnie nic poza nim - mówi przed rewanżowym spotkaniem z Legią pomocnik Brøndby IF, Daniel Wass.









- Spędziłem wiele lat w Hiszpanii, rozegrałem dużą liczbę spotkań. Mam wiele doświadczenia z kraju, w którym piłka jest bardzo ważna. Nauczyłem się tam wiele i staram się korzystać z tego codziennie. Staram się również uczyć, szczególnie młodych zawodników, daję im rady. Jestem szczęśliwy z powodu tych osiągnięć, które mogę przypisać pod swoim nazwiskiem.