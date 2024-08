Motorowcy przyjadą pociągiem specjalnym

Dla kibiców Motoru będzie to pierwszy od wielu lat przyjazd na nowy stadion Legii, nie licząc spotkań, podczas których wspierali fanów Śląska.

Kibice Motoru Lublin organizują pociąg specjalny na wyjazdowy mecz z Legią Warszawa, który rozegrany zostanie 1 września o 14:45 na stadionie przy Łazienkowskiej. Motorowcy za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 130 złotych (cena tylko dla tych, którzy pojechali na wyjazd do Katowic) lub 150 złotych (pozostali). Od 24 sierpnia cena wyjazdu wzrośnie do 180 złotych.

Żmija - 1 godzinę temu, *.165.147 Kolory jak na Olimpii odpowiedz

esa - 2 godziny temu, *.orange.pl Bedziemy witac po 32 latach czy bedzie przyjemne zobaczymy !!! odpowiedz

szwarny synek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl podejrzewam ze sektor gosci bedzie nabity full odpowiedz

