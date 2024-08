Uraz Radovana Pankova

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz i czy zawodnik będzie do dyspozycji trenera Goncalo Feio na niedzielne spotkanie z Radomiakiem Radom. fot. Mishka / Legionisci.com

W 74. minucie rewanżowego spotkania 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Brøndby IF boisko z urazem opuścił Radovan Pankov. Obrońca Legii po meczu wyszedł podziękować kibicom za doping ze stawem skokowym obłożonym lodem.

