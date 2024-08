Terminy meczów z Dritą

Godzina rewanżu może ulec zmianie ze względu na transmisję TV. Na ten mecz nie będzie mogła pojechać zorganizowana grupa kibiców Legii ze względu na obowiązujący zakaz wyjazdowy. Terminy najbliższych meczów Legii: 18.08. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Radomiak Radom 22.08. (CZ) g. 18:00 Legia Warszawa - Drita Gnjilane (LK) 25.08. (ND) g. 20:15 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 29.08. (CZ) g. 20:00 Drita Gnjilane - Legia Warszawa (LK) 01.09. (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Motor Lublin 15.09. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Raków Częstochowa * - terminy meczów drużyn występujących w europejskich pucharach mogą ulec zmianie Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Ligi Konferencji Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

Rado - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ostrzegam, z taką grą jak wczoraj to nie będzie spacerek odpowiedz

B77 - 2 godziny temu, *.98.47 Zakaz wyjazdowy jest na ten mecz i pierwszy w emerytalnej lidze konferencji? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @B77: tak odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.play-internet.pl O której mecz? Na 90minut podają 20.45. odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 2 godziny temu, *.Legionisci.com @Andre as: O 18. UEFA błędnie podała godzinę, potwierdzaliśmy w klubie. odpowiedz

Leon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Obejrzałem mecze naszych pucharowiczów i Legii i Wiśle należą się gratulacje za awans a Śląskowi za ambicje . Za to Jagiellonia= brud.du...a i kamieni kupa . odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Leon: Wisla grala z druzyna wyceniana na swoim poziomie, my gralismy z druzyna sporo wyzej wyceniana. To nam sie naleza gratulacje, Wisla to rpzepchnela cudem, bo chlop mial karnego na zamkniecie meczu. St Gallen tez wyceniane na tym samym poziomie co Slask. Nam tez bys bil brawo za ambicje gdybysmy odpadli z Brondby? odpowiedz

Hipokrites - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @L: gdybyśmy odpadli grając taka piłkę jak Śląsk + zostali przekreceni przez sędziego i odpadli to również należałoby się nam brawa hipokryto, zdejmij te klapki z oczu odpowiedz

SŁAWEK(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leon: Ale Śląsk został oszukany przez sędziego, ogólnie dobre wrażenie wczoraj zostawili i Śląsk i Wisła trzeba to przyznać w przeciwieństwie do Jagi. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hipokrites: to ty przyglupie zdejmij klapki z oczu. Slask przegral pierwszy mecz, my zadnego a ty chcesz za porazke brawa bic? I Slask nie zostal przez nikogo przekrecony. Wszystkie decyzje przeciez byly prawidlowe. Karny, 2 symulki. Gdzie tam masz jakies przekrecenie przez sedziego? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @SŁAWEK(L): ale Slask nie zostal przez nikogo oszukany. Co wy wygadujecie? W ktorej sytuacji dla was niby zostal oszukany? W tym ewidentnym karnym Nahuela?



No super wrazenie wczroaj zostawili. W 1 meczu tez, nie? 2 wpier...le a typy sie podniecaja dobrym wrazeniem. Dobre wrazenie to my zostawilismy w Brondby. I Slask i Wisla graly z wycenianymi podobnie druzynami, tylko my i Jaga gralismy z duzo lepszymi klubami. Te polskie kompleksy przerazaja. Wygrasz z byle kim i juz podnieta, tydzien temu z tymi samymi sredniakami przegrali. Tak tylko przypominam. odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: z Tobą dyskusja to jak ze smarkatym jedzenie przy jednym stole. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @L: Tu nie chodzi o podniecanie się naszymi przeciwnikami, ale o rozsądne wrażenia.

Jeśli chodzi o Śląsk to po powrocie z Ł3 oglądałem końcówkę i wałek gonił wałek przez sędziego, karny wątpliwy ale czerwone kartki to już kryminał, za odepchnięcia czerwona a Szwajcarzy żadnej żółtej, za symulkę na karnego czerwo a powinna być żółta. Na plus są wczoraj pkt do rankingu Polski. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Leon: no klasyka. Zabraklo argumentow to juz zaczynaja sie obelgi. Klasyka idiotow i szczyli z internetu. odpowiedz

L - 54 minuty temu, *.chello.pl @SŁAWEK(L): Co?! Przeciez tam nie bylo zadnych czerwonych kartek. To byly DRUGIE ZOLTE. mamy 2024 rok, internet, a ty nie potrafisz zweryfikowac prostych faktow? Przejdzmy do samych sytuacji, Nahuel mial juz zolta i postanowil bic sie z kazdym przeciwnikiem a ty piszesz, że to druk. Leszczynski postanowil, ze wykopie dol na metr w punkcie karnym a ty masz pretensje do rywali, ze go powstrzymywali, chlop ma zolta kartke, robi symulke w polu karnym (w lidze zrobil to samo tydzien temu), a ty masz pretensje, ze dostal zolta.



No i jaki watpliwy karny? Przeciez to byla taka sama reka jak u nas wczoraj. Identyczny karny. Trudno o bardziej ewidentny. Reka wystawiona na metr od ciala a ty piszesz, ze watpliwy karny. Litosci...



Ale jakie rozsadne wrazenia? Gonili wynik bo dostali po tylku w 1 meczach. Oba kluby na podobnym poziomie finansowym Slaska i Wisly. To za co ty brawo bijesz? Że dostali w łeb i udalo im sie doprowadzic do remisu? Juz widze jak dostajemy w Brondby 0-2/1-3, doprowadzamy do remisu a ty biejsz brawo. A Brondby wyceniany o wiele wiecej niz Legia, w odroznieniu od rywali Slaska i Wisly. Chyba przyslania wam trzezwa ocene fakt, ze to byl dwumecz, a nie tylko ten mecz wczorajszy. odpowiedz

