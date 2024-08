Zapisy na wyjazd do Wrocławia

W najbliższy wtorek, 20 sierpnia w godzinach 19:00 - 20:00 w Źródełku, prowadzone będą zapisy na wyjazdowy mecz Legii ze Śląskiem Wrocław. Ten rozegrany zostanie w niedzielę, 25 sierpnia o 20:15. Do Wrocławia legioniści pojadą pociągiem specjalnym, a przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz kosztować będzie 170 złotych. Przy zapisach, oprócz wspomnianej kwoty, należy będzie podać imię, nazwisko i PESEL.

H - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ten mecz powinien zostać przełożony odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @H: dlaczego? odpowiedz

Praga - 4 godziny temu, *.datapacket.com Jadymy ;D odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.