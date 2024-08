Bilety na mecz z Dritą

Cena normalnego biletu na Żyletę dla posiadaczy karnetów wynosi 42 zł, dla posiadaczy subskrypcji 52 zł, a dla pozostałych kibiców 65 zł. Otwarta sprzedaż dla wszystkich kibiców ruszy 18 sierpnia. KUP BILET NA MECZ LEGIA - DRITA Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica. fot. Legia Warszawa

22 sierpnia o godzinie 18:00 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie pierwszy mecz 4. rundy Ligi Konferencji z Dritą Gnjilane. Rozpoczęła się zamknięta sprzedaż biletów na to spotkanie dla posiadaczy karnetów i subskrypcji.

Tadek - 20 minut temu, *.. Mam wywalone na te pokazy patalachow. 130 zł za mecz z pastuchami, chyba kogoś pogięło. odpowiedz

Djfj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 42 zł na żyletę z takiej klasy rywalem to ździerstwo. odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.27.211 @Djfj:

Jasne. Najlepiej, żeby bilety byly za darmo, a potem płacz że nie ma transwerów...

Płacisz nie za rywala, ale za IV rundę eliminacji... odpowiedz

Kobol - 52 minuty temu, *.plus.pl @Djfj: za darmo byś chciał za 4 rundę? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szkoda, ze ku...a nie o 15. Kto te godziny ustala?! odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L:

W sumie racja trzeba dojechać z okolicznych miejscowości..... odpowiedz

XxL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Anal: ty za to z dziada pradziada jesteś Warszawiakiem. odpowiedz

