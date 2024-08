Kadra Legii na dwumecz z Dritą

Legia Warszawa zgłosiła zawodników na dwumecz 4. rundy eliminacyjnej z Dritą Gnjilane. Z listy A został wykreślony Jan Ziółkowski . W ostatnich dniach minęły jednak 2 lata odkąd jest zarejestrowany w Legii, dzięki czemu może zostać dopisany do listy B, czyli wychowanków klubu i tak się właśnie stanie. Zgłoszony został Marco Burch , który wraca po kontuzji, trenuje z zespołem, ale do tej pory oglądał mecze z trybun.

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

dodaj

???? - 1 godzinę temu, *.net.pl A co z Urbańskim, czemu go nie dopisali? odpowiedz

John - 2 godziny temu, *.chello.pl A gdzie Ziółkowski? Szajba czy polityka transferowa odpowiedz

mele - 2 godziny temu, *.176-109-163-138-dolnet.pl @John: jdzie do amici wrońki odpowiedz

Ziółek? - 2 godziny temu, *.248.90 A gdzie Ziółkowski? odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czyżby pan Mioduski otworzył ,,swoje okienko" finansowe ... ???? odpowiedz

Rado - 3 godziny temu, *.warszawa.pl Absurd goni absurd. Młody skreślony, mimo że chwalony, a dopisany Burch, tylko dlatego że kupiony. W tym klubie nigdy nie będzie dobrze. odpowiedz

Pigu - 2 godziny temu, *.5.67 @Rado : czytaj ze zrozumieniem odpowiedz

michallus94 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Rado : nikt nie jest skreślony, czytaj dokładnie - będzie dopisany z listy wychowanków odpowiedz

Krzak1916 - 2 godziny temu, *.orange.pl @Rado : Wróć do szkoły i naucz się czytać ze zrozumieniem. Został przeniesiony a nie skreślony. odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl @Rado : Dokładnie chyba oto tu chodzi tych co się chwali to się nie wystawia a jakiś koleś po kontuzji już musi grać, a potem będzie płacz.

odpowiedz

Mi - 2 godziny temu, *.chello.pl @Rado : został zgłoszony z listy B jako wychowanek ,a nie skreślony. Dzięki temu zrobiło się wolne miejsce dla zawodnika na liście A. Taka polityka żeby zgłosić jak najwięcej zawodników. odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @Rado : sprawa już się wyjaśniła. Ziółkowski zniknął jedynie z listy A, a lista B zapewne zostanie zaktualizowana jutro, gdy minie termin zgłaszania zawodników. Artykuł zaktualizowany odpowiedz

mele - 2 godziny temu, *.176-109-163-138-dolnet.pl @Rado : a w dziąsło chcesz? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.