Sędziowie meczów z Dritą Gnjilane

Asystować mu będą rodacy: Lee Betts i Wade Smith. Sędzią technicznym będzie Darren England, natomiast VAR obsługiwać będą Peter Bankes i Ian Hussin. Rewanż sędziować będzie Niemiec, Daniel Schlager. W wozie VAR zasiądą Pascal Müller i Katrin Rafalski. To spotkanie odbędzie się 29 sierpnia o godz. 20:00 w Prisztinie.

Byniu - 40 minut temu, *.vectranet.pl Niemcy i jeszcze jakaś pochodzenie polskiego:) Trzeba zrobić wynik w 1 meczu bo różnie może być odpowiedz

Od kiedy bilety? - 2 godziny temu, *.plus.pl ? odpowiedz

Zdzicho - 47 minut temu, *.tpnet.pl @Od kiedy bilety? : otwarta od 18gobsierpnia odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

