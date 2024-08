Legia najlepsza w Lidze Ultras wg TMK za sezon 2023/24

Poniedziałek, 19 sierpnia 2024 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sierpniowym numerze miesięcznika "To My Kibice" zamieszczone zostało zestawienie Ligi Ultras za sezon 2023/24. "Ekipy podzielone są na cztery ligi, w zależności od swoich szeroko pojętych dokonań. Bo Liga Ultras to nie pokazane choreografie ani odpalone race. Te aspekty są w zasadzie zmarginalizowane do zera w zestawieniu. Brane pod uwagę były liczby wyjazdowe, kwestie aktywności chuligańskiej oraz, co wielce istotne, sytuacja w mieście i regionie" - czytamy w TMK.









W zestawieniu za miniony sezon miejsce pierwsze zajęli kibice Legii Warszawa. Poniżej prezentujemy część opisu zamieszczonego przez TMK: "Piłkarze warszawskiej Legii od początku sezonu spisywali się poniżej oczekiwań swoich kibiców, ostatecznie wyciągając na koniec rozgrywek awans do europejskich pucharów. Mimo że klub nie grał na miarę aspiracji legionistów, to oni dziarsko podążali za swoją drużyną. (...) W Polsce o wyjazdach na Ruch Chorzów czy Śląsk Wrocław byłoby bardzo głośno, gdyby nie Widzew w Chorzowie... Łodzianie skradli show. Tak czy inaczej liczby legionistów - petardina. Podczas domowych spotkań kibice z Warszawy zaprezentowali największą liczbę opraw spośród wszystkich ekip w Polsce. Nie liczy się to zbytnio oczywiście w Lidze Ultras, ale liczą się za to skrojone flagi i w tym temacie chuligani Legii wykazali się aktywnością, pozbawiając płótna grupę Tornekrattet kibiców Molde FK, którzy przyjechali do Warszawy i wykazali się wyjątkowym nieogarem. Atakowano również lokalnych rywali z Polonii podczas ich wyjazdu do Sosnowca, ale nie doszło do bezpośredniego zwarcia przez niechcianych i nielubianych. Po wielu latach podchodów wreszcie udało się sfinalizować walkę z ekipą Jagiellonii - bito się po 47 osób i starcie wygrali legioniści, po czym oddali Jadze 3 flagi pozostałe ze słynnego hurtowego skrojenia z 2013 roku. (...) W mieście temat lokalnego rywala solidnie unicestwiony - Polonia nie ma żadnych szans przebicia się czy nawiązania jakiejkolwiek walki równorzędnej z legionistami. To cały czas nie te same ligi kibicowskie i pewnie nigdy nie będą. Zresztą nie tylko dotyczy to Polonii, bo z Legią, jak ze zdartą płytą - cały czas siła numer 1 całego Mazowsza. Nie tylko zresztą tam. Legia Warszawa to numer 1 w polskiej przestrzeni kibicowskiej w sezonie 2023/24!".



Pełny ranking obejmujący ponad 80 ekip znajdziecie w sierpniowym numerze (273) magazynu To My Kibice.