III liga: Legia II Warszawa 1-1 Wigry Suwałki

Niedziela, 25 sierpnia 2024 r. 14:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki Legia II Warszawa zremisowała z Wigrami Suwałki 1-1. Obie bramki padły przed przerwą. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 31 sierpnia o godz. 17 z Sokołem Aleksandrów Łódzki.



