Z obozu rywala

Radomiak przed meczem z Legią. W pogoni za stabilizacją

Sobota, 17 sierpnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 Legia Warszawa zmierzy się przy Łazienkowskiej w ramach 5. kolejki Ekstraklasy z Radomiakiem Radom. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w drużynie z Radomia.