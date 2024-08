Legia zarobi na transferze Kochalskiego

Piątek, 16 sierpnia 2024 r. 14:00 Redakcja

Mateusz Kochalski odszedł ze Stali Mielec do azerskiego klubu, Qarabağ FK. Na transferze zarobi także Legia Warszawa. Jak informują media, stołeczny klub zapewnił sobie 45% kwoty od sprzedaży bramkarza.









Kochalski odszedł z Legii w lipcu 2022 roku za 100 tysięcy euro. Mówi się, że azerski klub za bramkarza zapłacił ok. 900 tysięcy euro, co daje "Wojskowym" zarobek rzędu 405 tysięcy euro.



Kochalski trafił do Legii w 2015 roku z BKS-u Lublin. Grał m.in. w Centralnej Lidze Juniorów, a także w młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA. W kolejnych latach trafiał na wypożyczenia - kolejno do Legionovii i Radomiaka Radom. Nigdy nie przebił się do pierwszego zespołu.