UEFA wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Goncalo Feio

Piątek, 16 sierpnia 2024 r. 15:51 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po zakończeniu czwartkowego meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i Brøndby IF doszło do przepychanek pomiędzy zawodnikami obydwu zespołów. Nerwów nie opanował również trener stołecznego zespołu, Goncalo Feio, który pokazywał wulgarne gesty w kierunku fanów zespołu gości. Jak poinformował na X dziennikarz Sebastian Staszewski, UEFA już wszczęła postępowanie w tej sprawie.









Szkoleniowiec Legii został zapytany o swoje zachowanie przez dziennikarzy na konferencji prasowej i odniósł się do tej sytuacji.



- Moje zachowanie... Wiem, że najłatwiej jest krytykować i jechać ze mną, bo mam przyklejoną łatkę. Jestem już do tego przyzwyczajony i to nie ma na mnie wpływu. Szkoda, że w Danii nikt nie zauważył zachowania przeciwnika wobec nas. Nie mówię o kibicach, bo to jest normalne, ale jak ławka przeciwnika na nas naskoczyła, jak nas prowokowali. Tego nikt nie widział i to jest problem. Musimy walczyć z kompleksami, które istnieją. Nie jesteśmy gorsi od innych. Zachowujemy się z ogromną klasą, dopóki inni nas szanują. Mamy akceptować, gdy jest inaczej? Moje podejście do życia nie jest takie. Przeciwnik teraz płacze, bo odpadł, pomimo ogromnej wartości tej drużyny. Darzymy ogromnym szacunkiem to, co robią z piłką. Najłatwiej jest skierować w mediach uwagę na coś innego. Proszę zweryfikować jak było. Jako pierwsza w sposób prowokacyjny zachowała się drużyna Brøndby IF. To się zaczęło na meczu w Danii. Wiem, że łatwo uderzać we mnie, bo jestem najgorszy, czarny charakter. Będzie o tym mowa przez 3 tygodnie. Uważam, że trzeba każdego szanować, ale jeśli idziesz ulicą i ktoś cię atakuje, to co, nie bronić się? To nie jest odpowiedni sposób postępowania. W piłce międzynarodowej, gdzie są coraz większe pieniądze, gdzie jest ogromna walka, dochodzi czasem do zachowań bardzo brzydkich. Jesteśmy klubem z ogromną tradycją. Reprezentuję klub pracą. Nie słowami, tylko pracą. Nie damy się poniżać nikomu. Może przyjechać Brøndby IF, Real Madryt, Manchester City... Nie. Jeśli ktoś nas nie szanuje, to podejmujemy walkę. Nie ma problemu" - powiedział Feio.





Gorąco po meczu Legia - Brøndby pic.twitter.com/Sy6Ho6wenU — Meczyki.pl (@Meczykipl) August 15, 2024

Goncalo Feio w stronę kibiców Brøndby tuż po meczu! pic.twitter.com/5tHXkdsGTf — Meczyki.pl (@Meczykipl) August 15, 2024