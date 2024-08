Szykują się zmiany w sztabie pierwszej drużyny

Docierają do nas informacje, że niedawno wypowiedzenie złożył także jeden z fizjoterapeutów, a decyzja była to wynikiem - pisząc najdelikatniej - różnicy zdań wewnątrz sztabu. W kuluarach pojawia się także wątek trzeciego możliwego odejścia, ale na ten moment nie udało nam się ustalić o kogo może chodzić - przy Łazienkowskiej wszyscy nabierają wody w usta. Nie można wykluczyć, że w temacie odejścia nastąpią jeszcze jakieś zwroty akcji, ponieważ część ludzi w klubie bardzo ceni sobie pracę tych osób.

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.com.pl Zamiast tego fizjoterapeuty, powinni zatrudnić psychiatrę. Mówię to całkowicie poważnie. Jeśli klub go nie zwolni, to przynajmniej niech go leczy. odpowiedz

Moran - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Wyjebać feio odpowiedz

Ops2 - 2 godziny temu, *.100.101 Te wskazujące ….. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Feio maczał w tym palce? odpowiedz

F - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Rytm: To chyba oczywiste. To wariat. Wczoraj tylko to potwierdził. Długo tu miejsca nie zagrzeje. odpowiedz

