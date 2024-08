Komentarze (25)

ja1916 - 4 minuty temu, *.. Nie rozumiem jakim cudem Wszołek jest w pierwszym składzie. On nie gra nic, w 10 szło by lepiej, bo on tylko traci piłki. odpowiedz

Zyrardow - 14 minut temu, *.play-internet.pl Dwa gole z d.upy

Grają straszna padake do przerwy i prócz Toniego i Blaza wypie...bym wszystkich do rezerw

Taki Adamczyk z Miloszewiczem to byli artyści przy tych pilkarzynach odpowiedz

Jelonek Messi - 14 minut temu, *.kompex.pl Kurde kto to jest ten z 5 u nas? Nie wierze ze jakiś młody od nas by gorzej zagrał... odpowiedz

Sebo(L) - 27 minut temu, *.. Wynik zdecydowanie lepszy niż gra.Człapanie,człapanie i jeszcze raz człapanie.Akcje rozgrywane niemal na stojąco.Wyglada to katastrofalnie. odpowiedz

Jak co? Zmiany.. zmiany..zmiany… - 38 minut temu, *.147.159 Nastépna kolejka i balonik pêka, zakupy pana Zielińskiego i poziom pracy z Wigry 7 przynosi wstyd Warszawie, to zakopywanie potêgi Legii

panie Jacku zostan honorom dyrektorem i jedz pan na ryby i oddaj legijnâ opaske prawdziwemu dyr sportu młodemy i o młodej nowej myśli szkoleniowej⚽️ odpowiedz

e(L)o - 46 minut temu, *.plus.pl tobiasz pajac! odpowiedz

e(L)o - 47 minut temu, *.plus.pl formę utrzymują darmozjady z tym ich trenejro.

tobiasz WON odpowiedz

M 1987 - 20 minut temu, *.orange.pl @e(L)o: Opamiętaj się, bo ci żyłka pęknie. odpowiedz

pawel - 47 minut temu, *.vectranet.pl Biorą gościa z budowy który zawiesił buty na kołu... Goncalves przy wyprowadzeniach podaje z 5 metrów do przeciwnika. a prd to jest nie pojęte jak ta drużyna zjeżdza piłkarsko w dół. I nie przesłonią tego gówna pojedyncze zwycięstwa, czy nawet awans do grupy LK. Przychodzą coraz słabsi kopacze, za darmo, niechciani w normalnych klubach. A kibicom się tylko wmawia jacy to oni fajni. odpowiedz

Jurek - 57 minut temu, *.inetia.pl Blaż się zblażował przy kontrze. odpowiedz

Kwas70 - 57 minut temu, *.telia.com Oczy bola podania , przyjecia katastrofa odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Co za paralitycy.

Podanie Morishity do Akwareli a ten co za ztrzał. Za chwilę wychodzą 4 na 1 i Kramer się wyglebił. Jakość piłkarska zabija w tym meczu. Mega wartościowe transfery. Odpady których nikt nie chciał. Lekko 2: 0 powinno nuż być, ale do tego potrzeba jako takich kopaczy. odpowiedz

mackiki - 32 minuty temu, *.centertel.pl @pawel: czego jęczysz? odpowiedz

Blasza - 1 godzinę temu, *.net.pl Kramer bardzo dobrze wygląda odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com A miernoty dziennikarskie dalej pitola swoje wieczne biadolenie ze Legia gra co trzy dni. Jest to nie tylko nudne i malostkowe ale i po prostu falszywe. Legia, jesli dobrze pamietam, gra w niedziele i czwartki. A od niedzieli do czwartku sa 4 dni. Ale ubogiemu zawsze wiatr w oczy... odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Pierwsze zdanie trenera Radomiaka w odpowiedzi na pytani dziennikarki to pelna KLASA. Kultura i klasa. Widac ze czlowiek nie tylko wychowany ale i na odpowiednim poziome. W przeciwienstwie do... odpowiedz

Marcinssiedlce - 1 godzinę temu, *.com.pl A gdzie Ci młodzi zawodnicy? odpowiedz

W Y R O C Z N I A - 2 godziny temu, *.247.160 Nsame to jest transfer perełka JZ

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dziś 3 pkt ! Radomiak musi się zrewanżować za punkty, które daliśmy wiosną. odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl .................... Kobylak ....................

Barcia ........ Pankov ......... Kapuadi

.................. Augustyniak ................

Chodyna ........................... Vinagre

........... Morishita . Luquinhas .........

............. Alfarela .... Kramer .........

LEGIA Mistrz !

2:1 odpowiedz

Alex - 2 godziny temu, *.centertel.pl A gdzie jest super star Nsame? odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Alex: Pewnie zabalował ale powiedzą, że kontuzja. Nasze transfery to... odpowiedz

PL - 1 godzinę temu, *.. @Alex: u Jacka w notesie odpowiedz

Alex - 2 godziny temu, *.centertel.pl 3-1 Kramer Luqinias, Alfarela odpowiedz

