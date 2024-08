Komentarze (37)

Replika - 2 godziny temu, *.orange.pl Dla mnie coś nie tak jest z Gualem. I Barcia to pomyłka. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Kramer bezapelacyjnie najlepszym zawodikiem dzisiaj. Strzela ale i podaje kolegom. Super gosc. Zero egoisty. Dobro bruzyny najwazniejsze. Brawo Kramer! odpowiedz

Mdread - 2 godziny temu, *.virginm.net Brawo Legia. Mamy lidera. Pare dobrych akcji i 4 do 1. odpowiedz

Slawek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gual jest beznadziejny odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl To w jaki frajerski sposób tracą piłkę na własną połowie woła o pomstę do nieba. Z trochę lepszą drużyną już przegrywali by ten mecz. Gra obronną całego zespołu to tragedia. odpowiedz

Jrzk - 3 godziny temu, *.plus.pl Obraz nędzy i rozpaczy, a nie gra i strategia. Kopanina jak pod blokiem. Laga do przodu. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Albo są kompletnie bez formy albo rzeczywiście są tak słabi piłkarsko. Jak to możliwe że to zwycięstwo tak mało cieszy. odpowiedz

M 1987 - 3 godziny temu, *.orange.pl Ten goncalves czy jak mu tam, to jest jakieś nieporozumienie!!! odpowiedz

NAS - 3 godziny temu, *.net.pl Barcia WON!!! odpowiedz

NAS - 3 godziny temu, *.net.pl Ten barcia to jakaś pomyłka. On do rezerw się nie nadaje. Nie wiem co ten pajac robi w Legii!!! odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zęby bolą a oczy krwawią. Tego za skur...na nie da się oglądać. Gra Legii to jakiś ponury żart. odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Jedyne co pozytywne to wynik. Taka gra jak dla mnie to całkowity brak szacunku dla wszystkich którzy przychodzą na stadion. Skoro nie ma umiejętności to można zaangażowaniem nadrobić. To co gra Barcia w obronie to kryminał.

Te transfery co wymyślili to porażka…Króla pola karnego nie ma nawet na ławce lol Najgorsze jest to że z tymi piłkarzami i z taką filozofią gry jesteśmy skazani na taką padakę co tydzień bez względu na to z kim gramy. Odstawili Josue bo trener z panem dyrektorem uznali że mają drużynę wirtuozów. Jeżeli tak ma wyglądać nasza gra to tylko należy współczuć każdemu prawdziwemu kibicowi skazanemu na takie widowiska. odpowiedz

ja1916 - 3 godziny temu, *.. Nie rozumiem jakim cudem Wszołek jest w pierwszym składzie. On nie gra nic, w 10 szło by lepiej, bo on tylko traci piłki. odpowiedz

Zyrardow - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dwa gole z d.upy

Grają straszna padake do przerwy i prócz Toniego i Blaza wypie...bym wszystkich do rezerw

Taki Adamczyk z Miloszewiczem to byli artyści przy tych pilkarzynach odpowiedz

Jelonek Messi - 3 godziny temu, *.kompex.pl Kurde kto to jest ten z 5 u nas? Nie wierze ze jakiś młody od nas by gorzej zagrał... odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.. Wynik zdecydowanie lepszy niż gra.Człapanie,człapanie i jeszcze raz człapanie.Akcje rozgrywane niemal na stojąco.Wyglada to katastrofalnie. odpowiedz

Jak co? Zmiany.. zmiany..zmiany… - 3 godziny temu, *.147.159 Nastépna kolejka i balonik pêka, zakupy pana Zielińskiego i poziom pracy z Wigry 7 przynosi wstyd Warszawie, to zakopywanie potêgi Legii

panie Jacku zostan honorom dyrektorem i jedz pan na ryby i oddaj legijnâ opaske prawdziwemu dyr sportu młodemy i o młodej nowej myśli szkoleniowej⚽️ odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.plus.pl tobiasz pajac! odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.plus.pl formę utrzymują darmozjady z tym ich trenejro.

tobiasz WON odpowiedz

M 1987 - 3 godziny temu, *.orange.pl @e(L)o: Opamiętaj się, bo ci żyłka pęknie. odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Biorą gościa z budowy który zawiesił buty na kołu... Goncalves przy wyprowadzeniach podaje z 5 metrów do przeciwnika. a prd to jest nie pojęte jak ta drużyna zjeżdza piłkarsko w dół. I nie przesłonią tego gówna pojedyncze zwycięstwa, czy nawet awans do grupy LK. Przychodzą coraz słabsi kopacze, za darmo, niechciani w normalnych klubach. A kibicom się tylko wmawia jacy to oni fajni. odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.inetia.pl Blaż się zblażował przy kontrze. odpowiedz

Kwas70 - 4 godziny temu, *.telia.com Oczy bola podania , przyjecia katastrofa odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Co za paralitycy.

Podanie Morishity do Akwareli a ten co za ztrzał. Za chwilę wychodzą 4 na 1 i Kramer się wyglebił. Jakość piłkarska zabija w tym meczu. Mega wartościowe transfery. Odpady których nikt nie chciał. Lekko 2: 0 powinno nuż być, ale do tego potrzeba jako takich kopaczy. odpowiedz

mackiki - 3 godziny temu, *.centertel.pl @pawel: czego jęczysz? odpowiedz

Blasza - 4 godziny temu, *.net.pl Kramer bardzo dobrze wygląda odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com A miernoty dziennikarskie dalej pitola swoje wieczne biadolenie ze Legia gra co trzy dni. Jest to nie tylko nudne i malostkowe ale i po prostu falszywe. Legia, jesli dobrze pamietam, gra w niedziele i czwartki. A od niedzieli do czwartku sa 4 dni. Ale ubogiemu zawsze wiatr w oczy... odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Pierwsze zdanie trenera Radomiaka w odpowiedzi na pytani dziennikarki to pelna KLASA. Kultura i klasa. Widac ze czlowiek nie tylko wychowany ale i na odpowiednim poziome. W przeciwienstwie do... odpowiedz

Marcinssiedlce - 5 godzin temu, *.com.pl A gdzie Ci młodzi zawodnicy? odpowiedz

W Y R O C Z N I A - 5 godzin temu, *.247.160 Nsame to jest transfer perełka JZ

odpowiedz

ja - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dziś 3 pkt ! Radomiak musi się zrewanżować za punkty, które daliśmy wiosną. odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl .................... Kobylak ....................

Barcia ........ Pankov ......... Kapuadi

.................. Augustyniak ................

Chodyna ........................... Vinagre

........... Morishita . Luquinhas .........

............. Alfarela .... Kramer .........

LEGIA Mistrz !

2:1 odpowiedz

Alex - 5 godzin temu, *.centertel.pl A gdzie jest super star Nsame? odpowiedz

Barnaba - 5 godzin temu, *.orange.pl @Alex: Pewnie zabalował ale powiedzą, że kontuzja. Nasze transfery to... odpowiedz

PL - 4 godziny temu, *.. @Alex: u Jacka w notesie odpowiedz

Alex - 6 godzin temu, *.centertel.pl 3-1 Kramer Luqinias, Alfarela odpowiedz

