Zasłużony komplet punktów

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Adam Karasewicz

Techniczny: Wojciech Myć

VAR: Paweł Malec

AVAR: Bartosz Heinig



Pogoda:

Temperatura 30°C

Ciśnienie 1007 hPa

Wilgotność 52%



Single malt - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Aż nie chce się czytać tych komentarzy. Trzy dni temu wszyscy: teraz te dziady umoczą z Radomiakiem oczywiście. Dzisiaj: eeee Radomiak to dziady dlatego Legia wygrała! A kiedy to L wygrywała w takim stosunku z Radomiakiem, Puszczą, Koroną itp. ??? Grali tak, żeby wygrać. Pomału widać coraz większe zgranie. Już nie tylko Luqui potrafi dryblować, ale jeszcze ze 3 ludzi. Tobiasz ok. Będzie dobrze. odpowiedz

Zielony - 27 minut temu, *.tpnet.pl Drugi karny to wydrukowany niesamowicie odpowiedz

LechuBrd - 33 minuty temu, *.tedata.net Panie Zieliński podstawowa zasadą podczas budowania drużyny - drużyny buduje się od obrony !!! U nas jej nie ma!!! To co wyprawiają obecni najemnicy (piłkarzami ich nie nazwę) to kryminał. Jędzy się nie czepiam bo on najlepszy czas ma za sobą, ale to wstyd żeby takie coś jak Kapuadi, Pankov, czy ten nowy lebiega nazwisko na B (szkoda zaśmiecać sobie głowę) biegało w koszulce Legii. Augustyniaka nigdy nie darzyłem sentymentem I jak dla mnie też jest słaby. Jedyny który się nadaje i ma perspektywy to młody Ziółkowski. Skąd wy ich bierzecie ?? To jakieś promki są? Czy pierzecie hajs? W B klasie znajdę Ci za free z 50 lepszych. Szkoda, że to nie te czasy gdzie spotykałem Cię na Dolcanie bo bym Ci podrzucił listę z nazwiskami. Zawsze lubiłem Cię jako piłkarza za postawę na boisku, ale muszę przyznać że talentu do transferów nie posiadasz. Mimo wszystko Pozdrawiam i liczę że się mylę a te wkłady się obudzą i będzie je można nazwać piłkarzami. odpowiedz

13 - 42 minuty temu, *.205.14 Znawca, Egon, Sebol, davaj mnie tu opis... odpowiedz

e(L)o - 57 minut temu, *.ksiezyc.pl Wywalić tego pajaca tobiasza odpowiedz

Sarcastico - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kramer! W końcu! Chłopie trochę kazałeś na siebie czekać... Za to rewelacja końcówki zeszłej rundy gdzieś przepadł (mimo bramki dzisiaj). odpowiedz

Jojo - 1 godzinę temu, *.net.pl Brawo drużyna, w końcu pewna wygrana i całkiem niezła gra ! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl Ten Vinagre z trybun wyglada na mega kota! odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Kibic :

Jakościowo jeszcze średnio, ale przynajmniej cały czas stara się biegać i walczyć.

Może coś fajnego z tego wyjdzie.

odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Na szczęście Nsame jest tylko wypożyczony, więc, jeżeli nie będzie się nadawał do gry nawet ze słabeuszami naszej ligi, to skrócić to wypożyczenie, pożegnać gościa, a w jego miejsce sprowadzić zastępcę Elitima, bo ten Goncalves, to, przynajmniej na razie, żadna rewelacja. odpowiedz

Jurus - 1 godzinę temu, *.174.50 Gdybym sprawdził wynik na telegazecie - no to whaw. Ale oglądałem mecz i... To był pokaz nieudolności z obu stron - zero składnych akcji, jeśli jakieś zagrożenie to po indywidualnych zrywach lub błędach przeciwnika. Tylko ja mam takie odczucie? Uff, dobrze że udało się umeczyc brondby takim kopaniem, liczę że im dalej w sezon drużyna będzie się lepiej rozumiała

Ci nowi wyglądają póki co jak Gile diazy odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Widzę, że płaczki i malkontenci nadal w natarciu.... Nic tu się nie zmienia..... odpowiedz

Syn księdza - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Ju(L)ius: nic sie w grze nie zmienilo , tylko Radomiak beznadziejny był a błedy i niedokładność jak była tak jest i nieporadność brak środka i skrzydeł ... nie widać żadnej poprawy niestety ale 3 pkt dopisane i można zapomnieć odpowiedz

13 - 47 minut temu, *.205.14 @Ju(L)ius: to jak Ci sie tak wszystko podoba to pewnie pierwszy zalozyles maskę i siedziales w domu? Przyjales 5 dawek bo przeciez nie mozna zadac pytania dlaczego tak a nie inaczej? Wracajac do pilki czekam na RAKOW. Zwycięstwo bardzo ważne, ale nie ma sie z czego cieszyc. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Pierwsze zdanie trenera Radomiaka w odpowiedzi na pytani dziennikarki to pelna KLASA. Kultura i klasa. Widac ze czlowiek nie tylko wychowany ale i na odpowiednim poziome. W przeciwienstwie do...



Nota bene, miernoty dziennikarskie dalej pitola ze Legia gra co trzy dni. Jest to nie tylko nudne i malostkowe ale i po prostu falszywe. Legia, jesli dobrze pamietam, gra w niedziele i czwartki. A od niedzieli do czwartku sa 4 dni. Ale ubogiemu zawsze wiatr w oczy... odpowiedz

WO(L)A - 1 godzinę temu, *.orange.pl Urbański w 10 minut zrobił więcej niż Gual w dwóch meczach odpowiedz

Actchris - 1 godzinę temu, *.247.72 Guala do rezerw to może coś z niego jeszcze będzie, teraz to cień piłkarza. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.. W jednej ze scen w kultowym filmie "Wejście Smoka" jeden z cwaniaczków płynących na wyspę Hana,pyta się Bruce'a Lee jaki styl walki preferuje,a ten mu odpowiada "sztukę walki bez walki". O Legii można by powiedzieć,że jej styl gry to "styl gry bez stylu". Człowiek się najnormalniej w świecie męczy oglądając to co wyprawia Legia na boisku. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Sebo(L):

Gra jest marna i w sumie na razie jeszcze nie wiadomo czy ci nowi są aż tak słabi, jak ich obecna gra, czy cały zespół jest, po prostu, kiepsko przygotowany do sezonu. odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sebo(L):

albo styl gry bez gry odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.. @Eddie: ooooo albo tak ;) odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Aby Górnik wyprzedził Legię to musi wygrać 6:0 z.. Rakowem . Ten ostatni musiałby wygrać 4:0 aby wyprzedzić Legię.

Tak czy inaczej 3 punkty dla Legii cieszą. Fotel lidera ( 10 pkt ; braki 10:5) już w piątej kolejce też cieszy

10 na 15 punktów zdobytych (66,7 %) to też cieszy.... odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @filand: Jeszcze Piast..... odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ju(L)ius:

Dokładnie,ale muszą wygrać 3:0 i pogrążyć Stal w strefie spadkowej... odpowiedz

Matt - 1 minutę temu, *.orange.pl @filand: 2 punkty na mecz to historycznie taka granica poniżej której można zapomnieć o mistrzostwie, choć to się zdarzało. Przydałoby się takie 2,2. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Kramer bezapelacyjnie najlepszym zawodikiem dzisiaj. Strzela ale i podaje kolegom. Super gosc. Zero egoisty. Dobro bruzyny najwazniejsze. Brawo Kramer! odpowiedz

Coachbiedronka - 1 godzinę temu, *.stimo.net @Krzeszczu: To jest prawdziwy kaprys losu,gracz który miał odejść ,jest zacytuję twoje słowo powyżej bezapelacyjnie jedynka w ataku,nie wiem co się dzieje z Gualem, udaje Rosolka. Gdzie jest Nsame czyżbym się aż tak pomylił w jego ocenie. odpowiedz

Actchris - 1 godzinę temu, *.247.72 @Krzeszczu: kiedyś w wywiadzie powiedział że nie liczą się dla niego własne gole a gole zespołu. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Krzeszczu:

Racja.

Byłem za jego odejściem z powodu częstych przerw w grze spowodowanych kontuzjami, ale trzeba przyznać, że jak zdrowie mu dopisuje przez dłuższy czas i łapie formę, to jest kawał piłkarza. odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl Kramer najwyzszą note, kpina jakaś, gdyby nie karny to by sie nie wpisał na liste strzelców, tak samo Gual. odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk Super wynik! Brawo Legia Warszawa!!

Niby komplet na stadionie a tylko 25 000...

odpowiedz

Bart - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wynik dobry, ale Radomiak nic nie pokazał. Gual porusza się po boisku jak niepełnosprawny, jakim cudem tyle bramek w zespole disco polo nastrzelał... Dla mnie dalej zagadka odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I zasłużony fotel lidera. 1. Legia 10 pkt. 10:5 bramki ..

Gratulacje i owacje...

Ps. Piszę to przed meczem Górnik Raków ..Jeśli medaliki chcą wyprzedzić Legię to muszą wygrać 4:0... odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Tobiasz 3

Jędrzejczyk 4

Augustyniak 3

Barcia 3

Wszołek 3

Kapustka 4

Claude Goncalves 4

Morishita 3

Ruben Vinagre 3

Kramer 4

Alfarela 4

Luquinhas 2

Gual 3

Kapuadi 3

Chodyna 3

Urbański 4 odpowiedz

Coachbiedronka - 1 godzinę temu, *.stimo.net @Mateusz z Gór: Gual 3 najgorszy na boisku,2 maks,polemizował bym czy Luqi grał gorzej,ten Capita by się nam przydał,widać że ma ciąg na bramkę. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Coachbiedronka:



Tak, Gual grał słabo, ale strzelił gola z karnego, więc ma te pół oczka w górę. Lui też grał słabo, pewnie minimalnie lepiej od Hiszpana, no ale gola nie strzelił. Inna sprawa, że przyzwyczajenie do dobrej gry podnosi w kibicu takim jak ja oczekiwania wobec gracza. Czyli np. Alfarelę wyrównałem do góry, a Luquinhasa w dół. Zresztą, to są tylko takie oceny na szybko po meczu bez analizy statystyk czy oglądania powtórek, nie ma co do tego większej wagi przywiązywać. Po prostu tak to widziałem na gorąco. odpowiedz

gorski83 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wygrana cieszy ale gra znów słabiutka. Mam nadzieję, że forma w końcu przyjdzie i zaczną grać trochę przyjemniej dla oka bo na razie ciężko się to ogląda. Ilość niedokładnych podań i przyjęć piłki na takim poziomie szokująca.

odpowiedz

Mirek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Urbański więcej wart niż Gual i Alfarela razem wzięci. Brawo Chłopaku. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.chello.pl fajne w koncu 3pkt gratulacje ale ten Radomiak jest taki slabiutki odpowiedz

Dyzma - 2 godziny temu, *.myvzw.com @mietowy:

Tak się składa, że każdy zespół który z Legią przegra traci w oczach, i nagle jest słabiutki. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.futuro.pl Piękne zdjęcie ???????????????? odpowiedz

KamiL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zasłużone zwycięstwo mimo że grali dno a błędy w obronie powinny skończyć się 3 bramkową strata brak mi słów na to co grają i prezentują nie tak miała wyglądać gra Legii odpowiedz

KIBIC - 2 godziny temu, *.. Co ten Barcia robi na boisku. Gość wychodzi wystraszony i popełnia dziecinne błedy. Co akcja przeciwnik to strata. I przy bramce też nie zauważył zawodnika którego powinien pilnować. Z broendby też same babole. Po cholere go wprowadzają na boisko jak widzę jego spanikowaną i przestraszoną twarz to aż nóź w kieszeni mi się otwiera. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziś ważne 3 pkt i tyle w temacie, ale trzeba zauważyć niestety ilość strat przed swoim polem karnym, lepszy przeciwnik by nas tym zniszczył. I według mnie nadal stabilna forma Pawła Wszołka.. poniżej krytyki, nawet się tego opisać nie da odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.netcity.pl ilosc głupich strat i niedokładnych podan poraża odpowiedz

To ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tylko wynik dobry, gra nadal słaba. Jak będą wywalali faje to niech wywala od razu guala. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czy taki zasłużony to nie wiem. Gra nadal nie powala. Mnóstwo strat, niecelnych podań, słabych przyjęć piłki. Jak na podwórku. odpowiedz

Zasłużona - 2 godziny temu, *.myvzw.com @Rytm:

Radomiak był gorzej niż na podwórku.

Trzy gole różnicy. odpowiedz

Skorża - 2 godziny temu, *.myvzw.com Brawo zespół!

A kibice Legii na forach to nadal liza szyderców.

Wszystko źle,a dla czego tamten nie strzelił tylko ten, a dlaczego ten gra a nie ten, 4 gole przypadkowe itd. odpowiedz

