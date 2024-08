Legia Warszawa pewnie pokonała na własnym stadionie Radomiaka Radom. Pierwszą bramkę w barwach stołecznego zespołu zdobył Wojciech Urbański. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania:

Iro - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dlaczego nie śpiewano,,ile goli ma Legia?,, Chodzę na L3 55 lat coś takiego to żenada obok nie frajer cieszy się że Legiunia traci bramkę..ale chyba chodzi o piniedze odpowiedz

