Kramer: Pokazaliśmy swoją jakość

- Graliśmy bardzo dobrą piłkę, więc nie mogę powiedzieć, by wynik był zależny od tego, że Radomiak zagrał słabo. Oni również dobrze atakowali, ale to my pokazaliśmy swoją jakość, taką, jaką powinna prezentować Legia. Szczególnie u siebie musimy pokazywać się z takiej strony również w następnych meczach.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

KamiL - 11 minut temu, *.centertel.pl Jakość??? Dno głupie błędy brak akcji szybkiego rozegrania nawet na top 3 nie ma co liczyć z taką grą lepszy bramkarz Radomiaka i byście przegrali stanie w niskiej obronie z waszymi błędami to proszenie się o porażkę nie tak miała wyglądać wasza gra poza moriszita i 10 minutami Urbańskiego nie ma ataku odpowiedz

Żmija - 18 minut temu, *.165.147 Jakość? Poprzeczka wysoko zawieszona? Hahahaha, Legia słaba, a Radomiak to już w ogóle bez komentarza, z taką grą zmierzają do 1 ligi, ale w rundzie wiosennej oddamy im 3pkt by się utrzymali odpowiedz

Kibic od 30 lat - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zwycięstwo jest ale gra...bardziej przepychane Zwycięstwa niż jakaś gra. Ale lider jest i Broendby wyeliminowane. Może trzeba będzie poczekać na bardziej płynną grę bo drużyna jest nowa. 9 ciu nowych piłkarzy chwilę potrzebuje na zgranie. Poprawę gry oczekuje po przerwie na reprezentację. No ale przydał by się wahadlowy prawy i ktoś na środek pola odpowiedz

Kamiko27 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bravo Legiaaaaa jest zwycięstwo takie na jakie czekałem . Gra obiecująca i przestańcie narzekać. Zawsze tylko ten to a tamten tamto idź na boisko i zagraj lepiej. Bravo panowie oby tak dalej a wszystko będzie nasze !, odpowiedz

Zyrardow - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl to była jakość ?

Padaka i 100 kilo mułu

Jedynie Urbański i Kramer zagrali na poziomie extraklasy

Reszta do rezerw odpowiedz

hen ryk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Barcia, Gonacalo Alfarela to dzisiaj dywersanci. Jak oni trafili do Legii to zagadka Zielińskiego. Tyle strat na własnej połowie, kiwanie i zakiwanie, podania do rywali. Kolejny Gual jeździec bez głowy. odpowiedz

Błąd - 2 godziny temu, *.centertel.pl To, że Kramer wyglądał jak jedny , który ma chęć grać nie znaczy , że umie po polsku. Niech mu ktoś wytłumaczy co to jakość. Sorry, ale tego się nie da oglądać. Pozdrowienia dla Wszołka, ktory chyba tylko do autów jest tej drużynie. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.