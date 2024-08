Jaka jedenastka na mecz z Radomiakiem?

Niedziela, 18 sierpnia 2024 r. 10:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po ciężkim i słabym meczu z Brondby wracamy na ligowe podwórko. Ile zmian w wyjściowej jedenastce zaproponuje Goncalo Feio? W starciu z Duńczykami ucierpiał Radovan Pankov, a z powodu urazu nie wystąpił Artur Jędrzejczyk. Kolejny słaby występ zanotował Marc Gual. Jak portugalski szkoleniowiec powinien zarządzić składem w niedzielę? Jaka jedenastka wybiegnie na Radomiaka? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.



SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2024



Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!



Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.



Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej, czy numerów z którymi występują gracze.



Zachęcamy Was do sprawdzenia 11.legionisci.com i informowania o niej znajomych!