Konferencja prasowa

Magiera: Zagramy w niedzielę o pełną pulę

Piątek, 23 sierpnia 2024 r. 10:30 źródło: Śląsk Wrocław

- Dla mnie to normalny mecz. W każdym ze spotkań można zdobyć trzy punkty. Nie podchodzę do niego w sposób szczególny. Może takie pytania do mnie padają przez to, że 23 lata spędziłem jako trener i zawodnik w Legii. Dziś skupiamy się na tym, co jest do zrobienia we Wrocławiu. Drużyna rośnie. Z każdym meczem widać lepsze zgranie. Zagramy w niedzielę o pełną pulę - mówi przed spotkaniem z Legią Warszawa trener Śląska Wrocław, Jacek Magiera.









- Interesuje nas to, co dzieje się u nas. Patrzymy na siebie. Spotkanie z jesieni 2023 to historia i to odległa. Były piękne chwile, ale nie patrzę na to. Liczy się tu i teraz. To będzie zupełnie inny mecz. Legia ma inną osobę prowadzącą drużynę. Chcemy, by to było widowisko. Dziękuję kibicom, którzy kupili bilety. Dziękujemy tym kibicom, na których zawsze możemy liczyć, są z nami od początku i kupili bilety na niedzielny mecz. Apelujemy również do tych, którzy się wahają, by przychodzili na stadion, bo są to emocje i chwile, które można zapamiętać na bardzo długo.



- Nie wypada z kadry nikt poza Jegorem Macenką i Piotrem Samcem-Talarem. Wraca do zdrowia i gry Łukasz Bejger. Czekamy na Patricka Olsena w stu procentach gotowego do rywalizacji w treningu. Po meczu z Koroną nie ma nowych urazów. Jesteśmy w tej chwili w momencie przygotowań do meczu z Legią. Co do Patricka Olsena - może być więcej niż tydzień do stuprocentowego powrotu. Po przerwie na reprezentację najpewniej będzie mógł być brany do walki o miejsce w podstawowym składzie. Może pojedzie do Szczecina, ale jest za wcześnie by o tym mówić. Nie chcę jednak mówić o Pogoni, gdy mamy przed sobą starcie z Legią.