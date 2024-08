Pod lupą LL! - Sergio Barcia

Sobota, 17 sierpnia 2024 r. 10:08 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Sergio Barcia otrzymuje coraz więcej szans na grę od trenera Goncalo Feio. Postanowiliśmy sprawdzić, jak stoper spisał się w pojedynku z Brøndby IF.