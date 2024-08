Analiza

Punkty po meczu rewanżowym z Brøndby IF

Sobota, 17 sierpnia 2024 r. 09:50 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trzeba docenić; problem z pressingiem; co z tym środkiem?; stałe fragmenty gry; awans imienia Kacpra Tobiasza - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii przeciwko Brøndby IF.







1. Trzeba docenić

Gra Legii w czwartkowym meczu była beznadziejna, zwłaszcza w pierwszej połowie - trzeba to jasno podkreślić. Mimo to należy docenić fakt, że legioniści zdołali awansować, mimo tak trudnego przeciwnika. Zespół z Danii był tego wieczoru lepszy pod wieloma względami. Rywale dobrze radzili sobie zarówno z piłką, jak i bez niej. Narzucili swój styl gry, regularnie pojawiając się pod polem karnym Kacpra Tobiasza i zmuszając go do wysiłku. Podopieczni trenera Gonçalo Feio mieli problem z wyjściem z własnej połowy oraz wymianą trzech dokładnych podań, zwłaszcza w pierwszej części spotkania. Dopiero w drugiej połowie gra „Wojskowych” uległa pewnej poprawie, choć trzeba wziąć pod uwagę zmęczenie zarówno Duńczyków, jak i naszych zawodników. Tym bardziej należy docenić awans Legii, szczególnie że niektórzy spodziewali się powtórki z dwumeczu z Molde FK.