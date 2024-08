Goncalo Feio ukarany przez UEFA

Komentarze (19)

Darek - 22 minuty temu, *.chello.pl Co chwilę coś odwala o później pretensje do dziennikarzy, że mu łatki przyklejają. Sam pan swoim zachowaniem pracuje na te łatki.

Jeszcze będzie ciekawie. odpowiedz

Znawca - 22 minuty temu, *.interkam.pl Zwolnić pseudotrenerzynę! Śląsk go wyjaśni coś czuję! odpowiedz

Darek - 39 minut temu, *.chello.pl uefa to jednak jest kabaret XD odpowiedz

Tytus - 41 minut temu, *.orange.pl F...k ueffa odpowiedz

WdW - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Fejo dał d... ,szczególnie wku.wiłem się na to jak potraktował kiboli Brondby bo to było debilne w związku z tym jak oni nas potraktowali w Dani,ale ta nagonka na niego jest kompromitacją pseudo dziennikarzyn,każdy wie jaki to jest człowiek,trochę niezrównoważony trochę emocjonalnie dziecinny ale jak każdy na niego tak jedzie w mediach to ja z przyjemnością będę go bronił,BRAWO FEIO odpowiedz

Wybity zomb - 47 minut temu, *.play-internet.pl I dobrze 1 mecz w zawiasach.

Poza tym co mogli innego dac za pokazanie faka do kibiców rywali odpowiedz

To ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A nie można jego od razu zwolnić? Coś Kowal pisze że są jazdy w szatni... odpowiedz

Marian - 46 minut temu, *.co.uk @To ja: ale trollem jestes!!! odpowiedz

WdW - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @To ja: to trener powinien zwalniać piłkarzy a nie na odwrót ,ja wiem że świat teraz na głowie stoi ale zasady powinny być jasne ,jak się jakiemuś piłkarzykowi nie podoba to niech wy.ierdala do Podbeskidzia a trener powinien robic swoje i nie przejmować się miernotami odpowiedz

Kaktus - 38 minut temu, *.27.211 @To ja:

Im dalej będzie ten alkoholik od Legii tym lepiej... odpowiedz

Syn księdza - 34 minuty temu, *.plus.pl @To ja: 100% zgadzam się dyscyplinarnie ...i Zielińskiego za transfery ... odpowiedz

Egon - 18 minut temu, *.waw.pl @To ja:

Mówi się o jazdach w szatni, z lekarzem, fizjoterapeutą itd.

Nie wiemy, na ile to wszystko jest prawdą, ale po tym, co Feio pokazał po meczu z Brondby wiadomo na pewno, że ten facet jest nieobliczalny, więc wszystko jest możliwe.

Tak czy siak, nowy trener, to tylko kwestia czasu. odpowiedz

Legia Zyrardow - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Panie i Panowie, bez elaboratu, krótko:

Były lata '90...

Był Lesniodorski, piłkarze z najwyższej półki zabijający się o sklad.....

Była LM, .....

Teraz jest Puszcza ,- "Panie świec ... aby jej miejsce było tam gdzie choćby Warty i innych podobnych grup ultras... Z moich czasów choćby Miliarder Pniewy... " - piast, i inne zajebiste drużyny które nas polkna .

Z całym szacunkiem, Radomiak przetrzebiony kontuzjami...

Nasza dominacja...nasz tron... ?

Tylko ... w domu zadbajmy, nie chcemy trafić na "al. Szucha" a trafiamy na prześladowców... odpowiedz

Chudy Grubas - 40 minut temu, *.com.pl @Legia Zyrardow:

Ale. Szucha?

Chłopie, trochę odjechałeś z tym postem, kompletnie nie wiem o co ci chodzi. odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.co.uk Murem za Feio!!!

Straszna nagonka w mediach na trenera naszego zespolu!!!

Za dobrze nam idzie chyba?? odpowiedz

Coachbiedronka - 45 minut temu, *.plus.pl @Marian : Niech się lepiej meczem Śląska zajmują ze Szwajcarami,jakoś cisza,niech się Szanowny pan Hajto i Boniek na ten temat wypowiedzą,dostał karę sprawa zamknięta,niech awansuje do grupy Lk i zamknie usta krytykom.Swoich się nie kopie ,jakoś Holendrzy swoich nie kopia przykład Alkmar ,jak ktoś Legii nielubi nie musi jej niszczyć,od kar jest UEFA. odpowiedz

Egon - 25 minut temu, *.waw.pl @Marian :

Murem, to można stanąć za rozsądkiem, a nie za głupotą. odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No ciekawe , ciekawe przecież tak Legii nie lubią w Europie a tu jakaś promocja w UEFA była odpowiedz

Bart - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Korda: Spoko, dopie****ą nam podwójnie następnym razem. odpowiedz

