Pascal Mozie został zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy w barwach Legii Warszawa. 16-letni pomocnik występuje w rezerwach stołecznego klubu, od czasu do czasu trenuje także z pierwszym zespołem.

Emeryt - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tylko po co? Nakupilismy szrotu który musi grać, no i ludzie bez formy też mają plac Wszołek czy Augustyniak. A ci którzy jako tako grają siedzą na ławce Mori, Kramer w czwartek. odpowiedz

komentarz_dla_jaj - 1 godzinę temu, *.32.73 Mozie zagra w Ekstraklasie, a Mozie nie zagra w Ekstraklasie... pożyjemy zobaczymy :) odpowiedz

