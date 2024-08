23-25.08: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę fani Legii pojadą pociągiem specjalnym do Wrocławia na mecz ze Śląskiem - liczymy, że na boisku wynik będzie bardziej korzystny w porównaniu z naszą ostatnią wizytą. Tego samego dnia w samo południe nasze rezerwy zagrają w LTC z Wigrami Suwałki. Ostatnią grę kontrolną przed startem sezonu rozegrają futsaliści Legii, którzy przy Gładkiej zagrają z FC Toruń. Rezerwy koszykarskiej Legii zagrają (24-25 sierpnia) w dwudniowym turnieju w Mińsku Mazowieckim. Koszykarski zespół Legii 3x3 zagra w sobotę w turnieju w Kaliszu - legioniści wystąpią w składzie: Arkadiusz Kobus, Błażej Karlik, Piotr Marcol i Mateusz Łopatkiewicz. Rozkład jazdy: 23.08 g. 18:00 Widzew Łódź - Radomiak Radom 23.08 g. 20:00 FC Den Haag - FC Volendam 24.08 g. 12:00 Olimpia Elbląg - Wieczysta Kraków 25.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - Wigry Suwałki [LTC 8] 25.08 g. 14:00 Legionistki Warszawa - UJ Kraków [piłka nożna kobiet, LTC 7] 25.08 g. 19:35 KKS Kalisz - Zagłębie Sosnowiec 25.08 g. 20:15 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa Młodzież: 23.08 g. 12:00 Legia U19 - Zagłębie Lubin 06/7 [CLJ U19][LTC 8] 24.08 g. 09:00 Legia U9 - Stradom Częstochowa 16 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 24.08 g. 10:00 UKS Varsovia 14 - Legia U10 (sparing)[ul. Międzyparkowa 4] 24.08 g. 11:00 Drukarz Warszawa 08 - Legia LSS U17[Al. Zieleniecka 2] 24.08 g. 12:00 Legia LSS U16 - Polonia Warszawa Sp z o.o. 09/10 [ul. Łazienkowska 3] 24.08 g. 12:30 Widzew Łódź 08 - Legia U17 [CLJ U17][Łódź] 24.08 g. 14:30 Escola Varsovia 10 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Fleminga 2] 24.08 g. 18:30 Legia U16 - Escola Varsovia 09 [LTC 7]

Szalki(L)wiec - 48 minut temu, *.inetia.pl Kiedy będzie jakieś info co do pociągów i godziny wyjazdu odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.orange.pl Slask 1-3 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.orange.pl KKS K. 1-2 Zaglebie S. odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.orange.pl LEGIONISTKI W. 3-1 UJ K.! "L" !!! odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.orange.pl LEGIA II. 3-1 Wigry S.! "L" !!! odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.orange.pl Olimpia E. 2-1 Wieczysta K. odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.orange.pl FC Den Haag 2-0 FC Volendam odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.orange.pl Widzew 2-2 Radomiak odpowiedz

