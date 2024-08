Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 17 sierpnia 2024 r. 20:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi po udanym początku rundy przegrali tym razem 3-5 w Szczecinie z Pogonią, a legioniści nie zdołali przy tym wykorzystać rzutu karnego. W CLJ U17, po otwartym spotkaniu Legia wygrała 7-2 z Hutnikiem Kraków. Pozostałe drużyny grały towarzysko. Zespół U16 Akademii pokonał 8-0 SEMP Siedlce, a Legia U15 zremisowała 2-2 ze słowackim MŠK Žylina. Zespoły U12-U14 wyjeżdżają na obóz do Gniewina.



CLJ U19: Pogoń Szczecin 5-3(3-1) Legia Warszawa

Gole:

1-0 2 min. Martin Rachubiński

2-0 8 min. Maksymilian Bogusławski

2-1 29 min. Mateusz Lauryn (as. Samuel Šarudi z rogu)

3-1 32 min. Michał Osowski

3-2 64 min. Samuel Šarudi (as. Tomasz Rojkowski)

4-2 79 min. Maksymilian Jóżwiak

4-3 83 min. Tomasz Rojkowski (dob. strzału Szymona Chojeckiego)

5-3 87 min. Sebastian Chuchnowski



Legia: Wojciech Banasik – Jakub Jendryka, Karol Kosiorek, Bartosz Dembek (46' Szymon Chojecki), Mateusz Lauryn [08] – Maciej Ruszkiewicz [08], Filip Przybyłko [08] (55'Tomasz Rojkowski), Samuel Šarudi – Igor Skrobała (46' Przemysław Mizera), Stanisław Gieroba, Samuel Kováčik

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17 (2008 i mł.): Legia Warszawa 7-2(2-1) Hutnik Kraków U17

Gole:

1-0 15 min. Stanisław Kubiak (as. Jan Gawarecki)

2-0 24 min. Kacper Morawiec (as. Stanisław Kubiak)

2-1 37 min. Jakub Skiba

3-1 58 min. Kacper Morawiec (as. Ksawery Jeżewski)

4-1 60 min. Marcel Kiełbasiński(as.Kubiak)

5-1 69 min. Jan Gawarecki (as.Denys Stoliarenko)

5-2 76 min. Igor Gałek (rzut karny)

6-2 81 min. Marcel Kiełbasiński (as. Dawid Korzeniowski)

82'Gawarecki as.Kiełbasiński)



Legia: Denys Stoliarenko - Daniel Foks, Dawid Korzeniowski, Bartosz Korżyński, Christopoulos Ż(51' Piotr Bartnicki) - Aleksander Wyganowski, Kacper Morawiec, Maksymilian Sterniczuk Ż(56' Marcel Kiełbasiński)- Stanisław Kubiak (80' Maksymilian Dołowy), Ksawery Jeżewski Ż(66' Kristijan Jovović), Jan Gawarecki (83' Jan Musiałek)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



Sparing: Legia U16 8-0 (5-0) MKL SEMP Siedlce 2009

Gole:

1-0 10 min. Olivier Pławiński (as. Oskar Krakowiak)

2-0 27 min. Oskar Maj (as. Wiktor Zugaj)

3-0 34 min. Fabian Mazur (as. Olivier Pławiński)

4-0 38 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Wiktor Zugaj)

5-0 45 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a.

6-0 48 min. Olivier Pławiński

7-0 60 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Vu Hoang Nguyen)

8-0 90 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Olivier Pławiński)



Legia: Jan Pietrzak - Wiktor Zugaj, Jan Rodak, Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak (60' gracz testowany) - Igor Owczarczyk, Firdavs Otabekov (46' Vu Hoang Nguyen), Olivier Pławiński - Fabian Mazur, Oskar Maj (Dawid Mastalski), Edouard von Brandt-Etchemendigaray

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



Sparing U15 (2010 i mł.): MŠK Žilina 2-2(0-0) Legia U15

Gole:

0-1 50 min. Marek Suchodół (as. Xavier Dąbkowski)

1-1 60 min. (rzut karny)

1-2 73 min. Aleks Rzepkowski (as. Tymon Płoszka)

2-2 77 min. (rzut karny)



Legia: Stanisław Kwiatkowski (65' Błażej Ślazyk) - Marek Suchodół, Oskar Putrzyński (60' Olivier Pruszyński), Adrian Siekaniec, Igor Lechecki - Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak (65' Tymon Płoszka), Franciszek Stępniewski - Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko (65' Aleks Rzepkowski), Jarosław Kuc (50' Filip Kwiecień)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki