6. kolejka Ekstraklasy: Wygrane Rakowa i Widzewa

W piątek rozpoczęła się szósta seria gier w ligowym sezonie. W Łodzi Widzew pokonał Radomiaka, a w Gdańsku Raków wyrwał w końcówce trzy punkty w starciu z Lechią. W niedzielę Legia Warszawa zagra we Wrocławiu ze Śląskiem, który w obecnym sezonie spisuje się bardzo słabo i ani razu jeszcze nie wygrał.W sobotę m.in. mecz pomiędzy prezentującą aktualnie wysoką formę Cracovią i Górnikiem. Dzień później Jagiellonia pojedzie do Katowic. Bardzo ciekawie zapowiadają się pozostałe dwa niedzielne pojedynki - wspomniany Legii ze Śląskiem, a także Lecha z Pogonią. Kolejkę zakończy spotkanie zespołów zamykających tabelę, czyli Korony ze Stalą.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kamień - 4 godziny temu, *.chello.pl Mam niejasne przeczucie od jakiegoś czasu, że w tym roku mistrz znowu może być fartowny, czyli Raków. Wygrał 3 mecze wyjazdowe, z których nie powinien żadnego. odpowiedz

TOTOMIX - 11 godzin temu, *.chello.pl Motor - Puszcza 1

Cracovia - Górnik X

Piast - Zagłębie 2

GKS - Jagiellonia X

Lech - Pogoń 1

Śląsk - Legia 1

Korona - Stal 1



odpowiedz

Piotrek - 11 godzin temu, *.gigainternet.pl Legia to jest potęga. Te rakowy, jagiellonie to zwykle jednosezonowe popierdółki. Papuszyn miał zbawić świat. Temu Panu już dziękujemy. odpowiedz

Arecki - 18 godzin temu, *.vectranet.pl Liczę na Katowice , że 4 wrzucą Jadzi.... i wybiją im z głowy sny o potędze .... odpowiedz

Hiszpan - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Huk tam z Dritą. Priorytet to utrzeć Malynowe Nosy. Wystarczy skromne 0:7 odpowiedz

Sprite - 22 godziny temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: Ze względu na nos, to 0:8 ;-) odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.