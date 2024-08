Oświadczenie trenera Goncalo Feio

Niedziela, 18 sierpnia 2024 r. 13:49 źródło: Legia Warszawa

Po zakończeniu rewanżowego meczu z Brøndby IF trener Legii Warszawa, Goncalo Feio pokazał wulgarne gesty w stronę kibiców przyjezdnego zespołu. Na pomeczowej konferencji prasowej trener bronił swojego zachowania, teraz jednak wydał oświadczenie, w którym przeprasza. Wcześniej UEFA poinformowała, że wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec szkoleniowca Legii.









Oświadczenie Goncalo Feio:

"Po końcowym gwizdku czwartkowego meczu przeciwko Brøndby IF w ramach eliminacji do Ligi Konferencji UEFA zakończonego awansem do kolejnej rundy pozwoliłem sobie na niedopuszczalne gesty wykraczające poza ramy wartości wyznawanych przeze mnie i przez klub, który mam dumę reprezentować. Przepraszam za okazanie emocji sprzecznych zarówno z duchem sportowej rywalizacji, jak i szacunku wobec boiskowych rywali. Każdego dnia walczymy o to, by stać się lepszymi ludźmi, lepszymi sportowcami, lepszą drużyną. Nie zawsze prowadzi do tego prosta droga i nie zawsze osiągamy natychmiastowy progres, ale jako trener wiem, jak ważne jest widzieć swoje błędy, aby więcej ich nie popełniać.



Dziękuję całej społeczności Brøndby IF za okazanie gościnności naszym kibicom i za sportową rywalizację, życząc powodzenia w pozostałej części sezonu."



