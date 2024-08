Pierwszy gol Urbańskiego w Legii

Urbański trafił do Legii w 2023 roku z Wisły Kraków. Dotychczas grał na poziomie rezerw, a od zeszłego sezonu trenuje z pierwszą drużyną i dostaje sporadyczne szansę na występy w niej. Zadebiutował w marcu 2023 roku w przegranym 0-1 wyjazdowym spotkaniu z Widzewem Łódź. Dotychczas w "jedynce" rozegrał 7 spotkań, notując jedną asystę.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wołomin NR - 45 minut temu, *.centertel.pl Jest potencjał!!! odpowiedz

targówek - 50 minut temu, *.orange.pl Stawiać na chłopaka - koniecznie ! odpowiedz

Czas!na nowá⚽️dobrâ polskâ myśl szkoleniowâ - 1 godzinę temu, *.147.159 IBrawo!!Brawo!bêdzie lepszy od Guali Perthartòw, tylko dobra opieka i wspieranie młodych a nie traktowanie ich jak 5 koło u wozu odpowiedz

KamiL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na pewno więcej daje z gry niż gual odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.