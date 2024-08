4. runda eliminacyjna Ligi Konferencji

4. runda eliminacyjna LK: Wtorek, 20.08. godz. 18:00 FC Noah Erywań - MFK Rużomberok Środa, 21.08. godz. 18:45 Vitoria Guimares - HSK Zrinjski Mostar Czwartek, 22.08. godz. 18:00 Legia Warszawa - Drita Gnjilane 1 1.17 X 6.6 2 16.5 godz. 18:00 FK Mlada Boleslav - Paksi FC godz. 19:00 Omonia Nikozja - Zire PFK godz. 19:00 Djurgardens IF - NK Maribor godz. 19:00 SK Brann Bergen - FK Astana godz. 19:00 BK Hacken - 1.FC Heidenheim godz. 19:00 FC Kopenhaga - Kilmarnock FC godz. 19:30 CFR Cluj - Pafos FC godz. 20:00 HNK Rijeka - NK Olimpija Lublana godz. 20:00 ACF Fiorentina - Puskas Akademia FC godz. 20:00 Krywbas Krzywy Róg - Real Betis Sewilla godz. 20:15 Partizan Belgrad - KAA Gent godz. 20:30 Wisła Kraków - Cercle Brugge KSV 1 4.4 X 3.95 2 1.63 godz. 20:45 Saint Patricks Athletic - Istanbul Basaksehir FK godz. 21:00 FC Sankt Gallen - Trabzonspor Kulubu godz. 21:00 RC Lens - Panathinaikos Ateny godz. 21:00 Chelsea FC - Servette FC Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

Od wtorku do czwartku rozgrywane będą mecze 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Legia podejmie na własnym stadionie Dritę Gnjilane. Z kolei Wisła Kraków zmierzy się z zespołem Cercle Brugge KSV.

ozon - 3 godziny temu, *.centertel.pl Noah - liczę na kolejną niespodziankę. Niech awansują, zwłaszcza, że grają od 1 rundy. odpowiedz

Kamil - 4 godziny temu, *.99.12 Będzie mecz na TV4 lub TV6 ? odpowiedz

Scroll - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Kamil: na Polonii 1, po meczu Mowgli, później Szczęki, a o 23 Różowa Landrynka na dobranoc odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Kamil: chyba tak odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.99.12 @Scroll: Ale się uśmiałem… hahah

Masz coś jeszcze do powiedzenia ? odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.. @Scroll: Tak było, tak się oglądało. Do tego Yataman, Tsubasa, bajka o takim małym koszykarzu co podrywał ciągle laski no i oczywiście Drużyna A, Strażnik Texasu i McGyver ;) odpowiedz

