Analiza

Punkty po meczu z Radomiakiem Radom

Wtorek, 20 sierpnia 2024 r. 08:11 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Dobry wynik; kontrola na minus; odbudowanie po stracie; Paweł „mam do wszystkich pretensje” Wszołek; liczby Kapustki; odrodzony Kramer - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Radomiakiem Radom.



1. Dobry wynik

Trener Gonçalo Feio nie dopuszczał myśli, że jego zespół po raz trzeci z rzędu nie wygra w Ekstraklasie. Dlatego już od pierwszych minut wysłał na boisko najsilniejszy skład, który miał zapewnić korzystny rezultat. „Wojskowi” wygrali wysoko, chociaż nie wszystko w ich grze stało na wysokim poziomie. Niemniej jednak należy docenić, że po wyczerpującym fizycznie meczu z Brøndby IF, legioniści potrafili się zmobilizować na krajowym podwórku. Na ten moment Legia jest liderem Ekstraklasy i awansowała do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Początek sezonu jest obiecujący, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka mankamentów w grze zespołu z Warszawy.