Pod lupą LL! - Blaž Kramer

Wtorek, 20 sierpnia 2024 r. 10:24 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Odkąd Blaž Kramer wrócił do Legii po nieudanym transferze do Turcji, można szczerze powiedzieć, że widzimy odmienionego zawodnika. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak napastnik spisał się w starciu z Radomiakiem Radom.









Szybciej, szybciej!

Zacznijmy od największego problemu Kramera w meczu z Radomiakiem, czyli tempa podejmowania decyzji i podań. W dwóch sytuacjach napastnik powinien o wiele szybciej zagrać do kolegi z zespołu, co mogłoby przynieść lepsze zakończenie akcji.



Pierwsza sytuacja miała miejsce w 14. minucie, kiedy Legia ruszyła z kontratakiem. Akcja zakończyła się jednak łatwym do obrony strzałem napastnika, który bramkarz bez trudu wyłapał. Na screenie widać, że Kramer miał do wyboru trzech, a nawet czterech kolegów (Vinagre był poza kadrem). Oczywiście, podanie do Gonçalvesa mogło skończyć się spalonym, ale do Alfareli już nie.



fot. Canal+ Sport



Druga sytuacja dotyczy akcji bramkowej Radomiaka. Kramer otrzymał podanie w środkowej strefie, przyjął piłkę i ruszył do przodu, ale zbyt długo zwlekał, co pozwoliło rywalom odebrać mu futbolówkę. Mógł w tej sytuacji zagrać prostopadle do Alfareli albo spokojnie podać do Pawła Wszołka, jednak wybrał najgorszą opcję, wchodząc w pojedynek z przeciwnikiem, co skończyło się stratą.



fot. Canal+ Sport



Tak podawaj!

Ironią losu jest to, że w najtrudniejszej sytuacji w meczu Kramer zagrał idealnie do Wojciecha Urbańskiego. Jeśli spojrzymy na tę akcję, zobaczymy, że zawodnik Radomiaka był bardzo blisko naszego napastnika, ale Słoweniec nie miał problemów, by precyzyjnie dograć do młodego piłkarza. W pierwszej połowie Kramer kilkukrotnie bardzo dobrze walczył w środkowej strefie, nawet przedryblował dwóch czy trzech rywali i dokładnie podał do kolegi z zespołu, co stworzyło przewagę w środku pola.



fot. Canal+ Sport



Wyjście do piłek

To, co mogło się podobać w grze Blaža Kramera, to jego wyjścia do dłuższych zagrań. Wykorzystując swoje warunki fizyczne i umiejętność skanowania przestrzeni, napastnik świetnie wychodził do pojedynków powietrznych. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w 42. minucie, kiedy to oderwał się od przeciwnika i głową zagrał na wolne pole do wbiegającego Ryōyi Morishity, którego dopiero w polu karnym zatrzymał gracz Radomiaka.



fot. Canal+ Sport



Kilkanaście minut później, mając rywala na plecach (wydaje się, że był nawet faulowany), ponownie wyskoczył w powietrze i celnie odegrał piłkę klatką piersiową do Bartosza Kapustki. Ten napędził kontratak Legii, podczas którego faulowany był Vinagre.



fot. Canal+ Sport



To było kolejne dobre spotkanie Kramera w barwach Legii. Walczył, był bardzo aktywny w ofensywie, zdobył gola i zaliczył asystę, jednak stracona bramka obciąża jego konto i wynikała z błędnego zachowania. Wystarczyło szybciej zagrać piłkę.



Blaž Kramer

Minuty: 90

Gole: 1

Asysty: 1

Strzały/celne: 3 / 2

Liczba podań / celne: 26 / 18

Podania kluczowe: 2

Dośrodkowania / celne: -

Dryblingi / udane: 4 / 3

Odbiory: 0

Żółte kartki: 1

Czerwone kartki: 0