Feio: Zagraliśmy bardzo dojrzały mecz

+ dodaj komentarz

to chyba najgorszy wygrany mecz jaki w życiu oglądałem. Smutne, ale ciężko było na to patrzeć. Wolno, bez pomysłu, bardzo dużo niedokładności. Na cały mecz wyszły im 2 akcje po których padły bramki. No i może też ta po której była czerwona kartka, ale to raczej indywidualne umiejętności naszego co ładnie minął czarnego balansem ciała.. Reszta sytuacji po których padły bramki to kompletny przypadek.. Najbardziej mnie raziła chyba niedokładność, to naprawdę zaczyna wk...iać jak kilkadziesiąt razy się widzi, jak Ci goście na kilkunastu metrach nie potrafią dokładnie dograć piłki do kolegi z drużyny... Albo w prostych sytuacjach ciągle im piłka odskakuje. To wyglądało trochę jak mecz okręgówki, albo i niższej ligi...

- 13 godzin temu, *.inetia.pl

@Gregorio : szczerze to jestem daleki od hejtowania kogokolwiek za cokolwiek, bo to tylko piłeczka, nic poważnego...ale zależy mi żeby było coraz lepiej w L, więc zgadzam się z komentarzami umiarkowanie niezadowolonymi. Jeśli zwalnia się trenera z doświadczeniem (co by nie było), a zatrudnia narwanego młodego narcyza, do tego za każdym gadającego o progresie, ciężkiej pracy, itp., to raczej normalne że oczekujemy że będzie lepiej, dużo lepiej...a jest, no właśnie, nie lepiej i trzeba się spierać czy jest tak samo czy gorzej. Co do obrony, to same liczby straconych goli tego nie odzwierciedlają, ale wcale nie grają jakoś lepiej moim zdaniem i ciągle mam w każdym meczu wrażenie, że są bardzo niepewni w tej obronie. Za to w ataku jest gorzej niż rok temu, a tak samo jak na wiosnę przed zwolnieniem Kosty. Jedynym pozytywem są oczywiście awans i czołówka eklapy na starcie. Ale sorry, oprócz przejścia Broendby, pokaż mi mecz w którym trzeba było się wykazać do tej pory. A do tego, przy takim składzie (rzekomo super wg zarządu, treneiro i ziela), to obowiązkiem byłoby nie 10 pkt w lidze na początku, trochę więcej przy tych rywalach...natomiast ja nie dziwię się się że w tych okolicznościach ludziom się nie podoba do końca to co jest: w pucharach farcik w Broendby, w lidze piach ze żwirem z jakaś Puszcza, czy Korona, z Radomiakiem też nie bardzo bo są fatalni naprawdę. Jak napompowali balonik niepotrzebnie i się prężą to niech coś pokażą, bo jak na razie jest "no progress". Pomijam to że Fajo powinno już nie być za jego zachowania i jak to Kowal dobrze doradził, zanim naprawdę coś "odpi...li". Więc hejtapark zawsze częściowo będzie ale nie dziwię się że jest go dosyć dużo na poczatek sezonu.



odpowiedz