Ramadan: To dobry wynik dla nas

Krzeszczu - 14 godzin temu, *.tele2.se ”Gratuluję przeciwnikowi meczu i wygranej. Nie możemy już doczekać się rewanżu i powitania ich za tydzień w Kosowie. ”



Mozna i tak. Albo mozna latac jak idiota i rozdawac faki na lewo i prawo. odpowiedz

Dedi - 22 godziny temu, *.plus.pl Gość się cieszy z porażki i że jeszcze ma szansę aby powalczyć a my wygrywamy i 98 % komentarzy to narzekanie... I nic się nam nie podoba... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 23 godziny temu, *.netfala.pl I to prawda , że dobry, on już wie, że jesteśmy ciency jak du...a wężą... ja bym tego awansu nam jeszcze nie dopisywał... odpowiedz

singspiel - 20 godzin temu, *.4.38 @Trener Bramkarzy: zlituj się. w rewanżu Legia wygra wyżej odpowiedz

urbi - 13 godzin temu, *.mm.pl @Trener Bramkarzy: ale ty jestes obsraniec. Boisz się wszystkich. W strzałach 22 - 2 w celnych 10-0, wynik 2-0. A jakby Legia taki wynik skądś przywiozła i z takim statystykami, a trener nasz powiedział ;"to dobry dla nas prognostyk", to też byś napisał ; "Tak! Dobrze gada, w Warszawie ich pojedziemy 5-0!' Napisałbyś tak? Nie!Zwyzywałbyś go od debili i odklejeńców. Ale skoro powiedział to trener rywali to tak !!! Chłop ambitny i pewny swego, a my cieniasy. Ludzie, opamiętajcie się. odpowiedz

Gregorio - 7 godzin temu, *.plus.pl @singspiel:

Dokładnie tak samo myślę, Drita musi zaatakować, więc Legia wygra z czwórkę:) odpowiedz

L - 22.08.2024 / 21:48, *.chello.pl Co on bredzi, jak my na stojaco gralismy a mamy b. dobry wynik. A akcje bramkowe to akurat pierwsza klasa. Wszystko na odwrot powiedział.



odpowiedz

NIE WIŃ OGÓRA. TO JEGO NATURA. - 22.08.2024 / 21:41, *.inetia.pl Pozdrów Jaksiebojewa. odpowiedz

